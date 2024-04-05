Он также подчеркнул, что Украина воюет уже давно.

Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко, который сейчас служит в ВСУ, назвал условие для окончания войны.

Сначала 44-летний мужчина рассказал, что по состоянию здоровья мог бы не идти на фронт. Однако он хотел быть причастным к армейской истории и делать все, для скорейшей победы Украины над оккупантами. Однако отмечает, что не стоит надеяться, что это событие будет скоро.

"Должны ли мы быть готовыми к тому, что это не закончится завтра? Да! За год, за 10? Да! Мы воюем с Москвой с 1250 года, когда они впервые сожгли Киев. С тех пор не было никогда так, чтобы мы были братскими народами, чтобы м*скали к нам не лезли. Иногда мы могли дать отпор или не могли. Мы постоянно воюем. А говорить: "Надо уже победа, потому что так долго воюем"... Мы воюем настолько долго, что вы себе даже не представляете. Просто сейчас это наконец стало заметно для многих. Кто-то знал об этом и закрывал глаза, потому что было удобно. Кто-то на мгновение забывал. Это миксовано-гибридная война", - сказал Попенко в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

А потом добавил, что все равно не стоит опускать руки и верить в лучшее. А еще не забывать помогать военным, донатить и поддерживать.

"Безусловно, должна быть надежда, должна быть вера. Мы должны знать, что мы делаем для победы все, что мы можем. Мы должны это делать", - подчеркнул Геннадий.

Напомним, ранее, известный украинский актер назвал свое условие для окончания войны.

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