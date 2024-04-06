Попенко говорит, что нужно зменить ребят, которые давно находятся на фронте.

Известный украинский ведущий Геннадий Попенко в начале полномасштабного российского вторжения пополнил ряды ВСУ. Он говорит, что несколько раз ему отказывали в военкомате из-за состояния здоровья, однако позже он добился своей цели и пошел на фронт.

Ведущий говорит, что рано или поздно воевать будут все. Также он призвал мужчин-уклонистов заменить тех, кто уже давно находится на фронте.

При этом Попенко считает, что для хорошей работы механизма мобилизации нужно принять соответствующий закон.

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"У каждого свои мысли. Однако мне кажется, что каждый все прекрасно понимает. Время каждого воевать настанет. Все равно будем воевать все. Заменять нужно, ребята очень сильно устали. Надо наконец-то принять нормальный закон о мобилизации и дождаться, чтобы он работал", – сказал Попенко в в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Напомним, ранее ведущий Фима Константиновский резко высказался о мужчинах-беглецах, которые во время войны отсиживаются за границей. Он считает их предателями и говорит, что они не должны больше возвращаться в Украину.

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