Блогерша опубликовала чувственное фото после развода с Игорем Пустовитом.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо впервые после скандального развода с Игорем Пустовитом показала фолловерам нового парня. До этого знаменитость скрывала его лицо.

Чувственное фото пары появилось в Instagram блогерши.

Читайте также"Могу ошибаться": Игорь Пустовит рассказал об отношениях с Сашей Бо после скандального разрываИзбранником Саши стал ее бывший одногруппник из Ивано-Франковска - стоматолог Платон Тарнавский. Блогерша поделилась романтичным кадром с возлюбленным, на котором он ее нежно обнимает и целует.

"Такая долгая и интересная история", - коротко прокомментировала снимок блогерша.

Фолловеры Саши Бо отметили, что она очень похожа со своим новым избранником, а также пожелали паре счастья.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря известные украинские блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит официально развелись. Пара была в браке 6 лет. Они воспитывают двух сыновей.

После объявления о разводе оба блогера публично обменялись оскорблениями и обвинениями. Саша пожаловалась, что Игорь шантажировал, что расскажет о ее болезни - булимии. В то же время мужчина заявил о постоянных унижениях со стороны экс-возлюбленной.

Саша Бо после разрыва с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.

Экс-муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После разрыва он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

Впоследствии украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхала в Буковеле.

Вас также могут заинтересовать новости: