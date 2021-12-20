Скандальные экс-супруги завершили бракоразводный процесс. Блогеры воспитывают двух сыновей.

Известные украинские блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит официально развелись.

Этой новостью Саша поделилась в Instagram.

"Официально разведена", - написала блогерша под фотографией, на которой позирует в роскошном вечернем аутфите.

Читайте также"Могу ошибаться": Игорь Пустовит рассказал об отношениях с Сашей Бо что после скандального разрываКроме того, Саша добавила несколько эмодзи бокалов с шампанским, подчеркивая, что для нее развод - праздник.

В stories знаменитость добавила, что сегодня "закрыла свой гештальт".

"Принимаю поздравления", - отметила она.

В комментариях фолловеры Саши поздравляют ее с этим событием.

"Какие вы счастливые на этой фотке. Будьте такой всегда",

"Мои поздравления. Счастье в новой жизни",

"Легкого старта в новом этапе жизни",

- пишут комментаторы.

В то же время Игорь пока развод с Сашей не комментирует.

Напомним, что пара была в браке 6 лет. Они воспитывают двух сыновей.

После объявления о разводе оба блогера публично обменялись оскорблениями и обвинениями. Саша пожаловалась, что Игорь шантажировал, что расскажет о ее болезни - булимии. В то же время мужчина заявил о постоянных унижениях со стороны экс-возлюбленной.

Саша Бо после разрыва с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.

Экс-муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После разрыва он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

Впоследствии украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхала в Буковеле.

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Автор: Марта Гичко