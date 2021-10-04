Блогер сделала маммопластику у Эдгара Каминского.

Украинская блогерша Саша Бо, которая недавно оскандалилась историей развода с Игорем Пустовитом, сделала себе маммопластику.

Девушка обратилась к экс-супругу певицы Славы Каминской, Эдгару, с просьбой увеличить ей грудь. Теперь Саша обладательница третьего размера.

Кроме того, блогерша показала кадры из операционной. На видео можно увидеть, как ее вводят в состояние общего наркоза.

"Какая-то уже не естественная, зачем молодой и так красивой девушке те операции", "Как восковая фигура", "Грудь стала больше. Капусты много кушаете?", "А грудь откуда взялась?", - пишут поклонники.

Читайте такжеКатя Осадчая с вечеринки "слуг народа" уехала в полицейском автозакеНапомним, ранее Саша Пустовит дала скандальное интервью Маше Ефросининой, в котором назвала своего мужа абьюзером и рассказала, что он ее унижал, обзывал и даже желал смерти.

Позже сам Игорь Пустовит отреагировал на такие слова Саши и также дал интервью, но уже Славе Демину. Там он поведал о том, что Бо его тоже унижала, врала ему и скрывала булимию.

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Автор: Диана Могилевич