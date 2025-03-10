Женщина вспомнила свои эмоции в тот период.

Украинская актриса Анастасия Карпенко, которая сыграла в фильмах "Перевозчица", "Как там Катя?" и "Я и Феликс", рассказала о муже-военном.

Ее любимый Максим в начале полномасштабной войны пошел служить в ВСУ, а Анастасию с дочкой отправил за границу.

"Он настоял на этом. Я еще пыталась как-то "торговаться", но Максим сказал, что это не тот момент, который мы будем обсуждать. Последнее слово было за ним. Он сначала пошел в ТРО, а потом в Вооруженные Силы Украины. Мы это не обсуждали. Он принял решение, а потом уже я о нем узнала. Помню, тогда у меня были очень противоречивые чувства. Ведь я гордилась мужем, он как бы подкрепил мою веру в то, что я выбрала самого лучшего мужчину. А с другой стороны, я очень сильно переживала, понимала важность этого решения и то, что вся наша семья платит очень высокую цену, имея в виду постоянное отсутствие папы", - рассказала актриса в интервью изданию Факты.

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Карпенко добавила, что сейчас они пытаются, по возможности, созваниваться с мужем, но однажды он 17 дней не выходил на связь. Те дни были для Анастасии самыми старшими.

"Я пыталась себя как-то поддерживать, хотя мне это почти не удавалось. Говорила, что это просто стечение обстоятельств, что все хорошо... Потом он мне сам позвонил. Мои чувства тогда трудно передать. Я радовалась и плакала одновременно", - вспомнила женщина.

Теперь, по словам актрисы, каждая встреча с любимым вызывает у нее много эмоций, о которых она говорит так:

"Каждый раз, когда муж приезжает к нам, а потом должен уезжать, я разрываюсь пополам и мне кажется, что я сойду с ума, потому что так не должно быть, и это мучительно. Но потом понемногу боль проходит".

Напомним, ранее известная актриса рассказала, как война повлияла на отношения с мужем.

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