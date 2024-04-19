Она отметила, что было трудно.

Украинская актриса Анастасия Карпенко, которая известна по фильмам "Перевозчица", "Как там Катя?", "Я и Феликс" и другим киноработам, рассказала о влиянии войны на отношения с мужем-военным.

Ее любимый Максим в начале войны пошел служить в ВСУ, а она с 3-летней дочкой уехала за границу. Тогда, по словам девушки, у них начался серьезный кризис в отношениях и постоянные конфликты.

"Был кризис, особенно в начале. Сейчас мы более-менее поняли, что к чему, но тогда... Это такой первый опыт для него находиться в армии, а для меня - быть с ребенком далеко. И вообще не видеть этому конца и края. Страшно и тяжело. Мы много ссорились", - рассказала Анастасия в интервью журналистке Алине Доротюк.

Однако добавила, что смогла с мужем все же найти общий язык и спасти их семью.

"Мы вовремя поймали этот момент, что уже все катится не туда и нам надо над этим работать и проговаривать больше. Очень искренне говорить, что именно нас волнует", - сказала Карпенко.

Также актриса отметила, что военным трудно адаптироваться к реалиям жизни не на фронте, поэтому женщинам нужно помогать и поддерживать их.

"Война ломает людей. Люди там находятся два года нон-стоп в условиях войны... Конечно, это меняет их. Они не видят своих детей, жен, не видят нормальной жизни. А когда они возвращаются сюда, то им нужно привыкать ко всему: к правилам игры, к пробкам, к людям, к общению, к тому, что здесь очень мало благодарности к военным, мало понимания войны. Им это обидно", - подчеркнула она.

Напомним, ранее ведущая Валентина Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: