Больше не члены королевской семьи: для Меган Маркл и принца Гарри сегодня начинается новая жизнь

С 1 апреля Меган Маркл и принц Гарри больше не являются официальными представителями монарха.

31 марта герцогиня Меган Сассекская и принц Гарри официально сложили с себя все королевские полномочия и стали независимыми от Букингемского дворца.

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Как сообщал УНИАН, в январе принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали скандальное и очень неожиданное заявление для королевы Елизаветы II, сообщив, что хотят покинуть Британию, сложить с себя все королевские полномочия и стать финансово независимыми. Заявление выпустили накануне дня рождения герцогини Кембриджской Кэтрин – 8 января. Монарх узнала об этом заявлении всего за десять минут до того, как оно было объявлено публично. Елизавета II была неприятно удивлена. Она собрала экстренное совещание и приказала срочно определить, что может сделать дворец в этой ситуации.

Многие стали гадать, что же повлияло на такое решение пары. Кто-то говорил, что Гарри видел, как недружелюбно настроены папарацци к их семье, и, вспоминая опыт своей матери принцессы Дианы, решил, что свою семью будет защищать. Другие писали о конфликте с королевой Елизаветой II, хотя герцогиня Меган не только нашла общий язык с монархом, но и быстро поняла, какой жизни хочет после замужества, и приложила все усилия, чтобы получить желанное (то есть независимость). О том, что у принца и его жены явно другие планы на жизнь, было понятно еще в мае 2019 года, после рождения их первенца Арчи, когда пара отказалась от каких-либо титулов для своего сына, сообщает ТСН.

После того как Сассексы объявили о своем решении переехать в Канаду, Ее Величество провела экстренное совещание в Сандрингемском дворце, в Норфолке, после которого дворец выпустил заявление. В нем от имени королевы говорилось следующее: "Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами семьи, выполняющими королевские обязанности, мы понимаем их стремление жить более независимой жизнью, оставаясь при этом частью моей семьи".

В своих последующих заявлениях Елизавета II сообщила, что Меган и Гарри больше не будут носить титулов Их Королевских Высочеств, но при этом останутся герцогом и герцогиней Сассекскими. Также они были лишены роли послов молодежи стран Содружества. Елизавета II назначила принца Гарри послом молодежи Содружества за несколько месяцев до его свадьбы с Меган Маркл. После свадьбы герцогиня присоединилась к мужу и стала выполнять вместе с ними эти обязанности. Однако теперь, после того как Меган и Гарри сложили с себя королевские полномочия и больше не будут выполнять роли королевских особ, Елизавета II сняла с них и обязанности послов. А еще им было запрещено использовать словосочетания Sussex Royal в некоммерческой, благотворительной и любой другой деятельности.

С 1 апреля Меган и Гарри больше не являются официальными представителями монарха. Последним мероприятием, которое пара посетила в роли членов королевской семьи, стала служба ко Дню Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, которая состоялась 9 марта 2020 года. Меган в этот день блистала в изумрудном платье от Emilia Wickstead и с широкой улыбкой на лице, словно демонстрировала свою победу. А вот принц Гарри был немного грустным. После нескольких дней, проведенных в Лондоне, они порознь (сначала Меган, а потом и Гарри) улетели в Канаду к сыну Арчи.

В настоящее время семейство живет в Ванкувере, но планирует переезд в Лос-Анджелес. Также супруги хотят приобрести особняк в Лондоне, чтобы останавливаться там, когда будут приезжать на родину Гарри.Они основали собственный благотворительный фонд Sussex Royal и планируют и дальше поддерживать многие организации и заниматься социально значимыми проектами. А вот возвращаться на экраны Меган пока не собирается, вопреки слухам, появившимся ранее. Хотя сотрудничество герцогини с Disney действительно имело место быть, в начале апреля на экраны выйдет фильм "Слоны без границ", который озвучила супруга принца Гарри. Какой гонорар получила Меган за эту работу, не разглашается. Вполне вероятно, что, прежде чем принять такое важное решение о желании стать финансово независимыми, Меган и Гарри очень хорошо подумали.