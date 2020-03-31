"Позаботьтесь о себе": Меган Маркл и принц Гарри отказались от своей Instagram-страницы

Супруги складывают свои королевские полномочия с 1 апреля.

Меган и принц Гарри отказались от своей официальной страницы в Instagram.

Так, накануне в фотоблоге герцогов Сассекских появилось последнее сообщение, в котором они обратились к своим подписчикам. Они отметили, что в это непростое для мира время самое важное – здоровье и благополучие всех людей и поиск решений многих проблем, которые появились в результате пандемии коронавируса, пишет ТСН.

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"И хотя вы больше не увидите нас здесь, работа продолжается. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами", - сообщили Гарри и Меган 11 миллионам фолловеров своей страницы.

Также герцоги Сассекские рассказали, чем планируют заняться в ближайшее время. Так, королевская чета в эти непростые времена хочет "сосредоточить внимание на новой главе своей жизни, чтобы понять, какой вклад сможет внести".

Заметим, что представитель Гарри и Меган подтвердил, что супруги больше не будут пользоваться страницей SussexRoyal в Instagram. Кроме того перестанет обновляться веб-сайт SussexRoyal.com.

Отметим, что ранее эксперты издания The Sun подсчитали, сколько Меган Маркл и принц Гарри могли бы заработать на своей instagram-страничке. Так, всего одно спонсорское сообщение, которое появится в профиле пары, может принести в семейный бюджет 85 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 миллиона гривен. Стоит заметить, что публикации на странице герцогов Кембриджских оценивают вдвое дешевле. Однако теперь скандальным супругам не стоит рассчитывать на этот доход. Ну а поклонникам пары остается ждать их нового появления в соцсетях.

С 1 апреля Меган и принц Гарри официально перестают выполнять обязанности старших членов британской королевской семьи.

Напомним, королевская семья заявила о желании жить на две страны - Великобританию и Канаду в заявлении о выходе их из королевской семьи. Такое решение пары шокировало не только поклонников пары, но и родных принца. Но впоследствии королева Елизавета II все же поддержала решение супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.

Свое решение Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл они надеялись, что продолжат служить королеве, но без государственного финансирования, но это было невозможным.

Также известно, что принц Гарри и Меган Маркл все таки не смогут использовать титулы Его и Ее высочеств. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей. Вместе с этим пара вызвалась возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов. Кроме того, если принц Гарри и Меган Маркл приняли решение выйти из королевской, то должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены на свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов.

Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов.

Сейчас супруга проживает в Канаде, где уже успела вызвать недовольство местных жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков.

Чем планируют заниматься герцоги в Канаде, точно неизвестно, однако недавно стало известно, что супругов будет зарабатывать себе на жизнь, снимая документальные ленты. Пара будет заниматься производством и озвучкой документальных фильмов на социальные темы, в частности, о психическом здоровье и изменении климата.