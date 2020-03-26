Никаких визитов: Меган Маркл против встречи принца Гарри с больным на коронавирус отцом - СМИ

Вчера стало известно, что 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом.

Принц Гарри хочет увидеться с отцом Чарльзом, у которого диагностировано новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас герцог Сассекский вместе с семьей герцогиней Меган и сыном Арчи находятся в Ванкувере, Канада. Семейство придерживается всех дополнительных мер безопасности во время пандемии коронавируса и заставляет сотрудников придерживаться строгого гигиенического протокола и носить латексные перчатки.

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Как пишет ТСН, новость о том, что 71-летний принц Чарльз заразился вирусом очень расстроила и Гарри, и Меган. Однако навестить отца у Гарри в ближайшее время не получится. Как пишет Daily Mail, герцогиня Сассекская запретила мужу лететь в Великобританию. Да и с точки зрения карантинных мероприятий это опасно и вряд ли было бы возможно.

Вероятно, принц отправится в Лондон после того, как Чарльз поправится. Кстати, состояние его здоровья удовлетворительное и не представляет опасности. Его 72-летняя супруга герцогиня Корнуольская Камилла коронавирус от мужа не подхватила.

В последний раз члены королевской семьи встречались в начале марта на службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций.