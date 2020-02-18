Пора на работу: Тодоренко показала фото последних дней отдыха на Мальдивах (фото)

Телеведущая отдыхает на островах вместе с годовалым сыном.

Бывшая ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко опубликовала фото с отдыха на Мальдивах, на котором она отдыхает со своим сыном Михаилом. По всей видимости, отпуск телеведущей подходит к концу. Тодоренко сообщила, что скоро возвращается на работу.

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"Пора на работу. Ну, что я на встречу со сценаристами", - подписала Регина опубликованное в Instagram новое фото.

На нем она позирует в шляпе с широкими полями и белом кружевном топе или платье. Девушка совершенно без макияжа.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, известная украинская ведущая Регина Тодоренко отправилась на Мальдивы вместе с годовалым сыном.