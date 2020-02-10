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"Сладкая попка": Регина показала фото с ребенком на Мальдивах

20:11, 10 февраля 2020
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Тодоренко порассуждала о воспитании ребенка / instagram.com/reginatodorenko

Под фото, опубликованном на странице в Instagram, девушка решила порассуждать об отдыхе с мужем Владом Топаловым. Отвечая на вопрос, почему он не отдыхает с семьей, Тодоренко пояснила, что он работает, "как и все остальные отцы". При этом она выразила убеждение в том, что в семье уделять внимание детям должны оба родителя. Равно как и зарабатывать деньги.

"Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!", - написала она.

Большинство подписчиков звезды с таким подходом согласились, а также выразили восхищение фигурой Тодоренко. "Ну и жопа", "Супер! Классная!!!", "Вааау, Регина, когда вы накачали такой орешек?) фигура божественная!", "Жопики красивые", "Правильные слова!! А вы прекрасные", "Сладкая попка", - говорится в комментариях к фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Тодоренко показала в Instagram нежное фото в объятиях мужа и маленького сына.

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Теги: #Мальдивы#Регина Тодоренко