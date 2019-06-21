"Что за адский фотошоп груди?": Регина Тодоренко вызвала ажиотаж новым фото

Судя по комментариям, поклонники обратили внимание на сочные формы Тодоренко.

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко показала яркое фото в купальнике, чем вызвал ажиотаж в сети.

Так, на новом снимке, опубликованном в Instagram, она позирует на лужайке в слитном купальнике в горох с эффектным декольте.

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Дополнила образ телеведущая солнцезащитными очками и непривычной красной помадой.

"Ребят, подкиньте тем, которые хотите обсудить. Что вас интересует? Может, устроим онлайн-трансляцию?" - поинтересовалась знаменитость.

Судя по комментариям, поклонники обратили внимание на сочные формы Тодоренко: "Классное фото!", "Бомба", "Классная", "Красотка", "Клевая фигура", "Регина, ты красотка", "Шикарна", "Ты крутая", "Боже, что за адский фотошоп груди?".

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.