Настя Каменских появилась на обложке американского журнала (фото)

Каменских в этом году презентовала испаноязычную песню Насти Каменских Peligroso.

Украинская певица Настя Каменских появилась на обложке испаноязычного американского журнала El Espacialito.

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Снимок размещен в ее Instagram.

"Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ. Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке. Дальше – больше!", - поделилась радостью певица.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила клип, снятый совместно с американским исполнителем De La Ghetto. Исполнители совместно записали ремикс на уже известную испаноязычную песню Насти Каменских Peligroso.