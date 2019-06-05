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Настя Каменских появилась на обложке американского журнала (фото)

14:18, 05 июня 2019
Звезды
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Украинская певица Настя Каменских появилась на обложке испаноязычного американского журнала El Espacialito.

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Снимок размещен в ее Instagram. 

"Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ. Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке. Дальше – больше!", - поделилась радостью певица.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила клип, снятый совместно с американским исполнителем De La Ghetto. Исполнители совместно записали ремикс на уже известную испаноязычную песню Насти Каменских Peligroso.

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Теги: #Настя Каменских