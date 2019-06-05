Настя Каменских появилась на обложке американского журнала (фото)
¡Gracias El Especialito por la increìble portada! ¡Estoy muy feliz! 🤩💫@gustavoreyesnyc, gracias por la entrevista muy interesante y agradable 😍 Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ🤩 Безумно счатслива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке✨💫 Дальше – больше!😘☄ Спасибо #NKteam #NICE2CU и вам, мои поклонники, за то, что верите и поддерживаете меня 😍 #NK #Peligroso #latinPop #PeligrosoRemix
Украинская певица Настя Каменских появилась на обложке испаноязычного американского журнала El Espacialito.
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Снимок размещен в ее Instagram.
"Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ. Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке. Дальше – больше!", - поделилась радостью певица.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила клип, снятый совместно с американским исполнителем De La Ghetto. Исполнители совместно записали ремикс на уже известную испаноязычную песню Насти Каменских Peligroso.