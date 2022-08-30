Артист говорит, что нельзя пренебрегать безопасностью людей, а также нельзя забывать о гибели мирных в разных регионах страны.

Украинский музыкант Дмитрий Шуров, который выступает под псевдонимом Pianoбой, прокомментировал решение EBU провести Евровидение не в Украине, а в Великобритании. Артист, который стал продюсером Нацотобора на Евровидение-2023 отметил, что пренебрегать ситуацией в стране было бы неправильно. Подробнее свою позицию он объяснил в интервью "Суспільному".

"Я был бы счастлив, если бы Евровидение прошло в Харькове или Николаеве, но если мы не можем там его провести... Наша страна — это единое целое. Имея города, в которых обстрелы случаются каждый день, мы не можем при этом выбрать какой-нибудь другой город, построить там иллюзорно безопасный регион, — я думаю, что это невозможно. Думаю, это будет несправедливо", - поделился Шуров.

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Он отметил, что после победы Украины в войне с Россией здесь можно будет проводить любые конкурсы. Тогда это будет правильно и необходимо. Однако нынешние реалии не позволяют организовать Евровидение-2023 на территории страны-победительницы этого года.

"Считаю, что мы сможем проводить в Украине Евровидение или любые другие конкурсы, когда в стране не будет войны, люди будут жить в безопасности и понимать, что у них есть адекватное будущее. А пока Великобритания - наш партнер, и все это понимают. С Джонсонюком или без него они являются нашими друзьями. Поэтому я думаю, что Великобритания будет очень круто поддерживать украинского участника, каким бы он ни был, и это очень важно", - резюмировал музыкант.

Напомним, в 2022 году Украина одержала победу на масштабном песенном конкурсе Евровидение. Страну представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania".

Согласно правилам, в 2023 году конкурс должен был состояться именно в нашей стране. Однако европейский вещатель EBU, оценив ситуацию, принял решение провести Евровидение-2023 на территории страны, которая заняла второе место - то есть в Великобритании. Аргументировали это тем, что из-за войны, развязанной РФ, в Украине невозможно гарантировать безопасность участникам и зрителям. Организаторы отметили, что хоть конкурс и не пройдет в Украине, он будет в поддержку Украины.

Также УНИАН писал, что Pianoбой показал бекстейдж со съёмок в пустом аэропорту Борисполь.

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