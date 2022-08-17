Подать свою кандидатуру можно будет до середины октября.

17 августа в Украине начался прием заявок на участие в нацотборе на Евровидение-2023. Конкурс пройдет в Великобритании, несмотря на победу Украины. Это связано с заявлением вещателя EBU о недостаточно безопасной ситуации на территории нашей страны.

Как сообщает "Суспільне", требования к участникам национального отбора не изменились: подаваться могут как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. Коллективы могут быть созданы непосредственно перед участием. Язык конкурсной песни может быть любой, но не русский.

Подать заявку можно до 15 октября. Финал нацотбора состоится в декабре в Киеве.

Также стало известно, что музыкальным продюсером нацотбора станет фронтмен группы Pianoбой Дмитрий Шуров.

"Я рад возможности работать музыкальным продюсером нынешнего отбора. Я хочу, чтобы Европа услышала и увидела современного украинского музыканта, который является частью мирового музыкального контекста. Я знаю, что такие люди у нас есть, и, хотя сейчас творить очень трудно, я приглашаю и призываю музыкантов всех стилей и жанров срочно браться за любимый инструмент и присоединиться к отбору", - прокомментировал Шуров.

Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины. Отмечается, что Украина, как страна-победитель Евровидения-2022, автоматически выйдет в гранд-финал предстоящего конкурса.

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