В Украине конкурс не будут проводить в целях безопасности.

В 2022 году Украина одержала победу на масштабном песенном конкурсе Евровидение. Соответственно в 2023 году конкурс должен был состояться именно в нашей стране. Но было принято решение изменить место в целях безопасности, так как в Украине идет развязанная РФ война.

Об этом сообщается на сайте EBU.

"Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни Евровидение в Великобритании в 2023 году", - сказал Мартин Остердаль, исполнительный директор конкурсаю

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий добавил, что в следующем году конкурс песни будет не в Украине, а в поддержку Украины.

"Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта", - сказал он.

Отмечается, что Украина, как страна-победитель Евровидения-2022, автоматически выйдет в гранд-финал предстоящего конкурса.

Напомним, в 2022 году на Евровидении одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Несмотря на то, что, согласно правилам, принимать следующий песенный конкурс должна Украина, это право передали Великобритании.

Связано это с тем, что мирные города Украины пребывают под постоянными обстрелами со стороны России, поэтому невозможно гарантировать безопасность участникам и зрителям.

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