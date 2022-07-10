Артист признался - принимать реальность такой, какая она есть - очень сложно.

Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) недавно представил свою первую с 24 февраля песню. Композиция получила название "Триматись своїх". Клип к ней был снят в пустом аэропорту Борисполь, который не функционирует из-за обстрелов российских оккупантов.

В своем Instahram-блоге музыкант показал некоторые кадры, сделанные во время съемок, а также рассказал о пережитых эмоциях.

"Было непривычно, чуть-чуть дико, эйфорично, иногда страшно и очень эмоционально снимать это видео. Кажется, мы так и не привыкли за день к пустым залам, регулярным проверкам, контролируемым передвижениям, трем часам в бомбоубежище. Пустые кафе, дорожки для чемоданов, эскалаторы, duty free - как сдержанный сон о лангольерах, от которого хочется проснуться", - написал Пианобой.

Дмитрий Шуров уточнил - в съемках клипа участвовали только его знакомые, которые не побоялись приехать на режимный объект во время полномасштабной войны и регулярных обстрелов.

"У многих стояли в глазах слезы во время съемок. Очень хочу, чтобы эта песня и видео ускорили возвращение реальности, в которой мы снова можем все. Не так, как раньше, не инфантильно, а понимая, кто мы, для чего нам сильная армия, экономика, порядочные и проверенные люди у руля. Не знаю, как и какой ценой... Но мы не можем вечно снова и снова отдавать свое и потом терять наших лучших людей, возвращая все с боем", - резюмировал артист.

Напомним, Pianoбой снял клип в пустом аэропорту Борисполь.

Также УНИАН писал, что Jerry Heil и alyona alyona заинтриговали коллаборацией с европейским артистом.

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