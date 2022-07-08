Это его первый релиз с начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинский певец Ріапобой (Дмитрий Шуров) представил клип на песню "Триматись своїх".

Он был снят в пустом терминале аэропорта Борисполь.

Певец рассказал, что написал эту песню еще в прошлом году, но она оказалась пророческой.

"Чувствую, что сейчас каждая частичка энергетики является важной и точно знаю, что наши барабаны, гитары, пианино и голоса тоже эффективно работают на победу. Хор, который вы слышите в песне, записали весной во Львове беженцы со всей страны. Соло на гитаре записал 20 февраля, накануне войны, наш гитарист Сергей Грызлов, который сейчас воюет на востоке Украины. Остальные с Ріапобой - я и Гриша Олейник - почти нон-стоп путешествуем с концертами для военных, медиков и с благотворительными концертами в Украине и за ее пределами", - рассказал Шуров.

По его мнению, выбранный для съемок клипа аэропорт - это энергетически абсолютно сакральное место.

"Было несколько дико ходить по пустым залам, играть на пустой взлетной полосе, видеть эскалаторы и багажные дорожки без людей и без чемоданов. Мы видели слезы на глазах у работников аэропорта, когда зал отправления впервые наполнился людьми, которые снимались в финальной сцене. Считаю очень символичной именно эту локацию для клипа о единении украинцев", - отметил певец.

Ранее сообщалось, что украинский певец Wellboy представил песню "Врагов на ножи".

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