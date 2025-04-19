Инсайдеры рассекретили, что это украинская актриса, с которой новый герой играет сейчас в спектакле.

В пятницу, 18 апреля, создатели романтического реалити "Холостяк" объявили, что начинают работу над 14 сезоном шоу. Стало известно, что главным героем проекта на этот раз станет украинский актер Тарас Цымбалюк.

На фоне резонансной новости украинский блогер-сплетник "слил" довольно неожиданную и интересную информацию о личной жизни артиста. В своем Telegram-канале BespaLOVmedia Богдан Беспалов рассказал, что редакторы "Холостяка" пригласили к участию в шоу украинскую актрису, у которой есть романтические отношения с главным героем.

Речь идет о Елене Светлицкой. Блогер и ранее рассказывал, что актеры, которые играют вместе в спектакле "Основной инстинкт", закрутили роман. Как сообщали ему инсайдеры, между ними возникла "настоящая страсть". Правда, больше подробностей их романтической связи звездный обозреватель не раскрывал.

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Сейчас, по его словам, редакторы раздумывают над тем, чтобы Светлицкая стала одной из участниц "Холостяка-14", которая будет бороться за сердце звезды сериалов "Черный ворон", "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя". Более того, как утверждает Беспалов, актриса даже пройдет в финал и может победить.

"Котята принесли, что рассматривают Светлицкую среди состава участниц и можете догадаться, кто будет в финале и победит. Если это правда, то мы уже слили победительницу еще до старта съемок основных эпизодов 14 сезона", - написал сплетник со ссылкой на собственные источники.

Пока никаких подтверждений этой информации нет, как и тому, что между Светлицкой и Цымбалюком был роман. Сами артисты ни разу не говорили об этом и неизвестно, какие у них отношения. В то же время их можно заметить вместе на светских мероприятиях, а также знаменитости часто публикуют совместный контент в соцсетях.

Кстати, сердце Цымбалюка свободно уже несколько месяцев. Ранее он был в отношениях с бизнесвумен и дизайнером Светланой Готочкиной, но в декабре появились первые намеки, что пара больше не вместе. Тогда они отписались друг от друга в соцсетях.

Сама Светлицкая также развелась с мужем. В январе она объявила, что разорвала 10-летние отношения с экс-возлюбленным, от которого воспитывает двух дочерей.

Напомним, ранее Цымбалюку приписывали и другой роман. В частности, актрису Антонину Хижняк заподозрили в романтической связи с ним. Украинский режиссер рассказал о страстном поцелуе звезд, а также он намекнул, что между артистами была настоящая "химия" на съемках фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

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