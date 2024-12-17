Тарас Цымбалюк намекнул на расставание со своей девушкой

Они отписались друг от друга в соцсетях.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк отписался в социальной сети Instagram от своей возлюбленной Светланы Готочкиной. Девушка сделала то же самое.

Кроме того, недавно у Тараса был день рождения. В прошлом году Светлана ярко поздравила своего молодого человека и опубликовала в своем блоге серию снимков с ним, а в этот раз она проигнорировала его праздник.

Известно, что Цымбалюк отмечал свой день рождения в компании коллег и друзей, а также побывал в родительском доме.

Видео дня

Готочкина в этот день опубликовала неоднозначный пост, который сопроводила надписью:

"Жизнь – как контрастный душ: то горячая, то холодная, то просто освежающая до мурашек"

Отметим, ни Тарас, ни Светлана пока никак не комментируют свои отношения. Расстались они или нет наверняка неизвестно.

Личная жизнь Тараса Цымбалюка

Цымбалюк дважды был женат. В начале полномасштабного вторжения он сообщил, что развелся со своей второй женой, стилисткой Тиной. Этот разрыв для Тараса был болезненным. Затем он начал встречаться с Готочкиной.

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