Тарас Цымбалюк намекнул на расставание со своей девушкой

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк отписался в социальной сети Instagram от своей возлюбленной Светланы Готочкиной. Девушка сделала то же самое.

Тарас Цымбалюк намекнул на расставание со своей девушкой
Тарас Цымбалюк намекнул на расставание со своей девушкой

Кроме того, недавно у Тараса был день рождения. В прошлом году Светлана ярко поздравила своего молодого человека и опубликовала в своем блоге серию снимков с ним, а в этот раз она проигнорировала его праздник.

Известно, что Цымбалюк отмечал свой день рождения в компании коллег и друзей, а также побывал в родительском доме.

Видео дня

Готочкина в этот день опубликовала неоднозначный пост, который сопроводила надписью:

"Жизнь – как контрастный душ: то горячая, то холодная, то просто освежающая до мурашек"

Тарас Цымбалюк намекнул на расставание со своей девушкой

Отметим, ни Тарас, ни Светлана пока никак не комментируют свои отношения. Расстались они или нет наверняка неизвестно.

Личная жизнь Тараса Цымбалюка

Цымбалюк дважды был женат. В начале полномасштабного вторжения он сообщил, что развелся со своей второй женой, стилисткой Тиной. Этот разрыв для Тараса был болезненным. Затем он начал встречаться с Готочкиной.

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