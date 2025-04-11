Украинский режиссер рассказал о страстном поцелуе звезд на съемках.

Антонина Хижняк и Тарас Цимбалюк - известные украинские актеры, которые уже сыграли влюбленную пару в нескольких проектах. Однако в сети предположили, что между ними есть романтическая связь не только на экранах, но и в реальной жизни.

Поводом для сплетен стало новое видео режиссера Алексея Комаровского, известного по картине "Когда ты выйдешь замуж?". Этот фильм стал одним из тех, где артисты перевоплотились в влюбленную пару. Они сыграли Лауру и Марка. Кинозвезда опубликовал ролик в своем TikTok и назвал три факта о Хижняке в ленте.

Видео дня

Первым фактом стало то, что Антонина попала в команду фильма случайно. По его словам, однажды актриса "набралась уверенности" и подошла к режиссеру и поинтересовалась, почему к съемкам не привлекли ее. Комаровский не стал долго думать и дал артистке главную роль звезды, которую, как он говорит, Хижняк сыграла безупречно.

Еще одним юмористическим фактом от Алексея стало то, что знаменитость наизусть ради роли выучила полное имя Пабло Пикассо, которое ей понадобилось во время съемок. Последним фактом стала возможная романтическая связь между женщиной и Цимбалюком. Режиссер отметил, что их поцелуй в "Когда ты выйдешь замуж?" был настолько реальным и "честным", что даже у съемочной команды возникли сомнения, играют ли актеры или они действительно не просто друзья. Сам Комаровский называет актеров "парой на миллион".

"Они настолько с Тарасом честно целовались в фильме. Мы просто все на плейбеке засматривались и думали, игра это или не игра? Может что-то действительно есть? Согласитесь, что есть такое ощущение, что они действительно пара просто на миллион", - сказал Алексей.

Артисты пока не комментировали эти слухи. Однако их поклонники активно обсуждают возможную новую звездную пару в украинском шоубизнесе в комментариях под видео:

"Отношения в кино Антонины Хижняк и Тараса Цимбалюка всегда очень реалистичны. Не знаю, это такое сценическое мастерство, или действительно между ними такая химия. Но они как пара в любом проекте супер"

"Тоня и Тарас действительно невероятно играют влюбленных"

"У них еще с сериала "Поймать Кайдаша" такая химия, что и в других проектах не попускает"

Напомним, ранее Хижняк ответила, как ей было сниматься вместе со Стрельниковым в сериале "Ключи от правды". Актриса, которая перевоплотилась в картине в Валерию, выразила свой восторг от сотрудничества с коллегой и отметила, что ей было очень комфортно на съемочной площадке с коллегой. Артист сыграл роль Олексы и выступил постановщиком трюков.

Вас также могут заинтересовать новости: