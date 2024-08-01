Продолжение хитового сериала о таинственной игре на выживание зрители смогут увидеть уже в декабре 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix в свежем анонсе наконец рассказал больше деталей о будущем своего хитового южно-корейского сериала "Игра в кальмара" (Squid Game).

Итак, из нового ролика, опубликованного на официальном YouTube-канале Netflix, наконец-то стала известна дата выхода второго сезона сериала, премьера которого состоялась еще осенью 2021 года – 26 декабря 2024 года.

Одновременно сервис объявил о продлении "Игры в кальмара" на третий сезон, который выйдет уже в 2025 году и станет для него последним.

"Интересно, какие ощущения возвращение к "Игре в кальмара" после трех лет вызовет у вас. Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, снова вступает в игру. Удастся ли ему воплотить задуманное? Фронтмен тоже вряд ли станет легким противником. Ожесточенная битва этих двух миров продолжится в третьем сезоне – финале сериала, который выйдет в следующем году. Я с нетерпением жду, как семена, которые мы посадили при создании новой "Игры в кальмара", прорастут и дадут плоды в конце этой истории. Мы приложим все усилия, чтобы подарить вам еще одно увлекательное приключение. Надеюсь, вы будете в восторге от того, что ждет вас впереди. Я навсегда благодарен вам всем. До скорой встречи", – написал в своем письме к поклонникам режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк.

Таким образом, создатель сериала подтвердил, что во втором сезоне сериала зрители снова увидят Ли Чон Че в роли Сон Ги Хуна и Ли Бьон Хона в роли фронтмена.

Отметим, также осенью 2023 года на Netflix выходил первый сезон реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов", поставленного на основе сериала (но там, конечно, никто не умирал). В декабре того же года стало известно о продлении реалити-шоу на второй сезон.

О чем сериал "Игра в кальмара"

Сюжет сериала разворачивается вокруг таинственной игры на выживание, за которой наблюдают сильные мира сего. В первом сезоне 456 человек, которые имеют финансовые проблемы, принимают приглашение принять в ней участие. В течение шести дней они должны проходить по одной детской игре, проигрыш в которой означает смерть. Победитель (и единственный, кто выживает) получает 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

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