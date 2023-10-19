"Убийцы цветочной луны", "Великий беглец", "Терриконы" и фестиваль "Молодость": что нового в кино

На этой неделе главной премьерой недели станет новый фильм культового Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Робертом де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Также в кинотеатрах можно будет посмотреть последний фильм в карьере легендарного Майкла Кейна "Великий беглец", украинский документальный фильм "Терриконы", музыкальный мультфильм "Тролли: Снова вместе" и еще несколько новинок. Кроме того, 21 октября в столице стартует 52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Тем временем, онлайн на Netflix выйдут драма "Криптобой" и комедия "Три старика". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Убийцы цветочной луны

Killers of the Flower Moon (США, 2023, детектив/драма/криминал/исторический)

Новую работу легендарного Мартина Скорсезе ("Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Авиатор", "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых") можно смело назвать главной киноновинкой недели. Фильм "Убийцы цветочной луны" основан на одноименной документальной книге журналиста Дэвида Гренна 2017 года и рассказывает о расследовании ФБР в 20-х годах 20 века в индейском поселении Осадж в Оклахоме. Незадолго до основных событий фильма там было открыто месторождение нефти, обогатившее местных жителей, однако совсем скоро они начали погибать. ФБР отправило туда агентов под прикрытием, чтобы раскрыть убийства.

Главные роли в фильме исполнили Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо, которые неоднократно снимались у Скорзесе, в частности, в его самых громких лентах. Так, первый снялся в кинохитах "Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино" и "Ирландец", а второй – в фильмах "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит".

Кроме того, в фильме сыграли Джесси Племенс ("Власть пса", "Ирландец", "Любовь и смерть"), Брендан Фрейзер ("Кит", "Мумия") и Лили Гладстон (сериал "Псы резервации").

Премьера фильма "Убийцы цветочной луны" состоялась 20 мая 2023 года на Каннском кинофестивале, где он получил восторженные отзывы критиков. Так, сейчас фильм имеет оценку 8,9 баллов из 10 на IMDb, а на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic он получил 90 баллов из 100 с пометкой must see от кинообозревателей, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Подробный обзор фильма вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Великий беглец

The Great Escaper (Великобритания, Франция, 2023, комедия/драма/байопик)

Фильм "Великий беглец" стоит посмотреть хотя бы потому, что это официально последняя роль легендарного британского актера Майкла Кейна (большинство фильмов Кристофера Нолана, дилогия "Иллюзия обмана", "Юность", "Правила виноделов", "Алфи"). 90-летний двукратный лауреат "Оскара" официально объявил, что он уйдет на пенсию после главной роли в этом фильме. Кейн признает, что из-за почтенного возраста ему становится трудно получить главные роли, а диапазон ролей, которые ему могут предложить, из-за этого слишком узок, поэтому он решил завершить карьеру на мажорной ноте.

Фильм основан на реальной истории 89-летнего британского ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, который тайно покидает дом престарелых, чтобы присутствовать на годовщине высадки союзников во Франции. Но тихо сбежать не удается: исчезновение мужчины вызывает настоящий переполох в его родном городке, а сам он попадает в заголовки газет, привлекая к себе внимание всего мира.

Вместе с Кейном в фильме сыграла легендарная британская актриса и политический деятель Гленда Джексон, двукратная обладательница "Оскара" за роли в фильмах "Влюбленные женщины" и "С шиком". Это ее последняя роль – летом 2023 года актриса умерла в возрасте 87 лет.

Снял "Великого беглеца" Оливер Паркер, на счету которого такие фильмы, как "Отелло", "Идеальный мужчина", "Как важно быть серьезным", "Одноклассницы" и "Дориан Грей".

Мировая премьера фильма состоялась в конце сентября 2023 года, он получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,4 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков и 96% от зрителей.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Терриконы

Терикони (Украина, 2022, документальный)

Этот документальный фильм – история о детях, которые видят войну не по телевизору, и о детстве, которое продолжается несмотря на войну. Терриконы – место, где происходит действие, и в то же время это образ "отработанных" и покинутых человеческих жизней. История детей, пострадавших от обстрелов, которые потеряли родителей и близких, но продолжают жить и любить там, где для других жизнь оставила надежду.

Режиссером фильма выступил Тарас Томенко, который до этого снял документалку "Дом "Слово" об истреблении украинской интеллигенции.

Премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале еще в начале 2022 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Терриконы" были отмечены рядом престижных наград, среди которых – приз жюри Союза кинокритиков Украины за лучший фильм на Kharkiv MeetDocs и за лучший украинский документальный фильм на Одесском МКФ.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,2 балла из 10.

Тролли: Снова вместе

Trolls Band Together (США, 2023, комедия/анимация/семейный/мюзикл)

Фильм является продолжением популярных музыкальных анимационных блокбастеров "Тролли" (2016) и "Тролли 2: Мировое турне" (2020), основанных на куклах Good Luck Trolls. В новой части любимцы зрителей – королева Поппи и Бранч – наконец официально стали парой. Когда они сближаются, Поппи узнает, что у Бранча есть тайное прошлое. Когда-то он был частью ее любимого бой-бэнда BroZone со своими четырьмя братьями: Флойдом, Джоном Дори, Спрусом и Клеем. BroZone и вся их семья распались, когда Бранч был еще совсем маленьким, и с тех пор Бранч не видел своих братьев. Но когда Флойда похищает пара нечестивых поп-звезд за его музыкальные таланты, Бренч и Поппи отправляются в опасное и эмоциональное путешествие, чтобы воссоединить других братьев и спасти Флойда от ужасной судьбы.

Режиссером мультфильма выступил Уолт Дорн, который до этого работал над франшизами "Шрек" и "Мадагаскар", а также снял первые две части "Троллей".

В мировой прокат фильм вышел 12 октября и получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb фильм имеет оценку 6,4 балла из 10.

Опасные воды

Dangerous Waters (США, 2023, триллер)

Главная героиня фильма Роуз живет в маленьком городке со своей матерью Альмой. Кажется, удача повернулась к ним лицом, когда бизнесмен Дерек, новый парень матери, приглашает семью в морское путешествие на Бермуды. Но "бизнес" Дерека, как выяснилось, не совсем законный. На их лодку нападают, а мать Роуз жестоко убита. Оставленная на произвол судьбы, Роуз должна научиться управлять лодкой посреди океана и выживать на необитаемом острове. Там в Роуз просыпаются первобытный инстинкт выживания и жажда мести. Она не отступит, пока виновные в убийстве ее матери не будут наказаны.

Главные роли в фильме исполнили Одея Раш ("Леди-Берд", "Пышка"), Эрик Дэйн (сериалы "Все женщины – ведьмы", "Эйфория"), Саффрон Берроуз ("Фрида", "Троя") и Рэй Лиотта ("Славные парни", "Ганнибал", "Револьвер").

Фильм был выпущен в начале октября 2023 года и получил слабые отзывы критиков. Так, на IMDb фильм имеет оценку 6,5 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него лишь 40% одобрения от критиков.

Отметим, также фильм официально выходил в российский прокат.

В ловушке демона

Mean Spirited (США, 2022, комедия/ужасы)

В центре сюжета этого фильма – популярный видеоблогер, который ведет канал, где раскрывает тайны паранормальных явлений и устраивает розыгрыши. Однажды он отправляется с компанией друзей на выходные в горы, где хочет пошутить над своими старыми школьными приятелями. Но его обычный пранк-стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами, когда в их отеле появляется злой демон.

Фильм вышел в прокат еще летом 2022 года и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb фильм имеет оценку 4,7 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него аж 75% одобрения от критиков и 90% от зрителей.

Отметим, что ранее фильм выходил в официальный прокат в России.

Кинофестиваль "Молодость"

С 21 по 29 октября в столице состоится 52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинофестивалей. Главной локацией кинофестиваля станет столичный кинотеатр "Жовтень", тогда как открытие и церемония награждения победителей 52-й "Молодости" пройдут в кинотеатре "Краков".

Традиционно главным событием фестиваля станет международный конкурс, где за награды поборются первые полнометражные игровые ленты, дебютные короткометражные и студенческие фильмы. В этом году к полнометражному международному конкурсу были отобраны 12 лент со всего мира, среди которых – участники и лауреаты самых известных и престижных кинофестивалей мира.

Кроме того, в рамках мероприятия покажут фильмы из программ "Украинские премьеры", "Скандинавская панорама", "Фестиваль фестивалей", FORMA (экспериментальные фильмы), а также секций Midnight Special и Emerging Artists.

Всего будет показано более 150 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой фестиваля вы можете ознакомиться по ссылке.

Криптобой

Crypto Boy (Нидерланды, 2023, драма)

В центре сюжета фильма – юноша, который после ссоры с отцом не может устоять перед привлекательным миром криптовалюты и дерзкими обещаниями предпринимателя о финансовой свободе. Впрочем, это будет иметь свои опасные последствия.

Режиссером фильма выступил нидерландско-египетский режиссер Шеди Эль-Хамус ("Достоинство Ричи"), а главные роли исполнили его брат и отец – Шахин Эль-Хамус и Сабри Саад Эль-Хамус.

Фильм будет доступен на Netflix с 19 октября 2023 года.

Три старика

Old Dads (США, 2023, комедия)

Главные герои фильма – всегда недовольный отец средних лет и двое его лучших друзей, которые после продажи своего бизнеса решают наверстать выполнение родительских обязанностей. Впрочем, они совершенно не поспевают за меняющимся миром молодых директоров и влиятельных руководителей детских садов.

Главные роли в фильме исполнили Билл Барр (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец"), Бобби Каннавале ("Человек-муравей", "Ирландец", "Блондинка") и Боким Вудбайн ("Человек-паук: Возвращение домой", "Оверлорд", "Охотники за привидениями: С того света").

Режиссером фильма выступил сам Билл Барр, это его режиссерский дебют.

Фильм будет доступен на Netflix с 20 октября 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога длится менее 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы октября 2023 года – на этой неделе на Netflix выйдет запутанная криминальная драма "Тела".

Марина Григоренко