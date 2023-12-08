Бессонные ночи вам гарантированы.

Сериалы - это не только о кинематографе и искусстве, но и о новых впечатлениях, которые получает зритель во время просмотра. Особенно актуальными они стали во время карантина и войны, когда большую часть времени люди начали проводить дома.

Сервис IMDb назвал лучшие сериалы 2023 года, которые вы обязательно должны посмотреть, если еще этого не сделали.

"Медведь"

Несмотря на то, что сериал "Медведь" вышел еще в июне 2022 года, популярным он стал в 2023-м. Молодой шеф-повар (ранее занимавшийся высокой кухней) возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик "The Beef", унаследованный от умершего брата. Бизнес идёт не просто: потребнадзор находит массу нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал принимает все нововведения в штыки.

"Наследники"

Сериал "Наследники" рассказывает о семье Рой, владельцах медиаконгломерата "Уэйстар Ройко". У патриарха семьи Логана Роя стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей - старший сын Коннор, жаждущий власти Кендалл, дерзкий Роман и увлекающаяся политикой Шив - начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.

"Барри"

Бывший морской пехотинец Барри Беркман, работающий наёмным убийцей со своим дядей на Среднем Западе в Кливленде, отправляется на дело в Лос-Анджелес, где внезапно находит своё призвание на театральной сцене. Решив стать актером, он пытается дистанцироваться от своей прежней жизни и сохранить прошлое в тайне от новых друзей.

"Правдивая терапия"

Это история о психотерапевте, который решает говорить своим клиентам только правду. За годы работы ему надоело слушать жалобы пациентов на жизнь, которые ничего не хотят менять. В итоге он решает полностью влезть в жизнь пациентов - он дает им практичные советы, проводит с ними время вне сеансов. Таким образом меняется жизнь не только людей, но и его самого.

"Полезные советы от Джона Уилсона"

Джон Уилсон пытается давать советы, решая свои личные проблемы. 25-минутные эпизоды, оформленные в виде обучающих программ, охватывают темы от светской беседы до строительных лесов. Хотя каждый эпизод изначально фокусируется на заглавной теме, в ходе расследования Уилсон знакомится с людьми и завязывает разговоры, которые ведут в непредсказуемых и разнообразных направлениях.

"100-футовая волна"

Легендарный серфер Гарретт Макнамара начинает увлекаться так называемым "буксируемым серфингом", используя возможность водных мотоциклов, чтобы покорять огромные волны. После того как Макнамару засняли на чрезвычайно высокой волне на известном гавайском пляже, а видеоролик быстро стал вирусным, жители провинциального португальского городка обращаются к Гарретту, стремясь показать ему огромные волны, обрушивающиеся на местное побережье. Собрав команду единомышленников, Макнамара прибывает в Назаре, собираясь забраться на 100-футовую волну.

"Ссора"

Дорожный конфликт между неудачным подрядчиком и неудовлетворенной жизнью предпринимательницей приводит к противостоянию, в котором проявляются самые темные порывы. Это комедия точно придется вам по душе.

"Быть присяжным"

Действие разворачивается вокруг Рональда Глэддена - 29-летнего мужчины, который работает подрядчиком по строительству солнечных батарей. Однажды он вынужден выполнить конституционную обязанность и взять на себя роль присяжного заседателя в Верховном суде Хантингтон-Парк, работающим в округе Лос-Анджелес. Однако он даже не подозревает, что суд - это спектакль, а все люди вокруг него - актеры. Главному герою придется преодолеть испытания и проявить терпимость, чтобы получить желаемое.

"Дэйв"

В сериале играет вымышленная версия Лила Дикки, невротика из пригорода, которому чуть больше 20 лет и который убедил себя, что ему суждено стать одним из лучших рэперов всех времен.

"Тед Лассо"

Тренера по американскому футболу, который привёл команду университета Уичита к чемпионству во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, нанимают тренировать команду Английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Его, коренного американца, считают деревенщиной, но он умнее, чем кажется. Он любит тренировать и больше заботится о людях, чем о победах.

Напомним, Минкульт "банит" сервисы, на которых украинцы смотрят "Слово пацана".

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