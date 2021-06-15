Введенный в честь апостолов Петра и Павла пост считается не строгим. В определенные дни разрешается полакомиться рыбой и выпить немножко вина.

Петров пост – один из четырех многодневных постов церковного года и первый летний многодневный. Он готовит христиан ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Поэтому его еще называют Петропавловский, Апостольский пост или Петровка.

Петров пост 2021 - дата

Апостольский пост не имеет постоянной даты начала, ведь зависит от дня празднования Пасхи. В этом году он начнется в понедельник, 28 июня.

Однако заканчивается Петропавловский пост всегда в один и тот же день – 11 июля, то есть накануне праздника Петра и Павла. Соответственно, неодинаковой является и продолжительность данного поста в разные годы: от одной до шести недель.

В 2021 году Петров пост, в частности, продлится 14 дней – с 28 по 11 июля.

Что можно и запрещено есть в Петров пост

Петропавловский пост – не строгий. Как и в любой пост, главным запретом в течение него является употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также, соответственно, блюд из них. На время поста также стоит отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.

Читайте такжеИвана Купала 2021: какого числа, история и традиции празднованияОснову постного стола должна составлять зелень и блюда из нее, крупы, грибы, фрукты и ягоды, которых в данный период предостаточно. Поскольку пост не строгий, в определенные дни допускаются определенное послабление, в частности, употребление рыбы, а также разрешается выпить немного вина.

Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой. Ее можно кушать и в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), на какой бы день он не пришелся.

В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост – сухоядение. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

Петров пост 2021: календарь питания по дням

28 июня (понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла

29 июня (вторник) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом

30 июня (среда) - сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

1 июля (четверг) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты

2 июля (пятница) - сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

3 июля (суббота) - разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом

4 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино

5 июля (понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла

6 июля (вторник) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом

7 июля (среда) - Рождество Иоанна Предтечи. По случаю праздника разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, выпить немного вина

8 июля (четверг) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты

9 июля (пятница) - сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

10 июля (суббота) - разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино

11 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино

Правила и запреты Петрова поста

Читайте такжеДень Конституции Украины 2021: какого числа, история и интересные факты об Основном законеАпостольский пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. Поэтому, кроме ограничений в питании, на протяжении его следует также соблюдать ряд других рекомендаций, направленных на очищение тела и души человека.

Во время Петрова поста необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий и шумных застолий. Нельзя ругаться матом, ссориться, завидовать и осуждать. Также следует ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и соцсетями.

По церковным канонам, в пост не приветствуется свадьба. Запрещается также гадать, производить магические ритуалы и обряды.

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Автор: Алина Вишневская