Почитаемому христианскому празднику предшествует Петров пост, который является подготовкой к этому дню.

День Петра и Павла занимает особое место в православном календаре летних праздников. Этих двух апостолов православная церковь называет первоверховными, особенно чтя их труд в распространении христианского учения.

Когда День Петра и Павла 2021

Праздник в честь апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается в одну и ту же дату – 12 июля. А это в 2021 году будет понедельник.

Накануне праздника традиционно завершится Петров пост, который в текущем году продлится 14 дней: с 28 июня по 11 июля. Суть данного поста заключается в подготовке ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла.

Кто такие апостолы Петр и Павел

Апостол Петр происходил из семьи рыбака и был братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. При рождении он был назван Симоном. Именем Петр, что в переводе с греческого означает "камень", его нарек Иисус за особую преданность и веру, на основе которой обещал создать церковь.

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцВ то же время с его именем также связана история об отречении от Христа. В ночь после ареста Иисуса Петр со страху трижды отрекся от него, прежде чем трижды пропел петух. Святой сразу же вспомнил пророчество учителя и раскаялся в собственной слабости.

Петр первым из апостолов пришел ко гробу Спасителя и удостоился увидеть воскресшего Иисуса. За евангельское проповедование Петр принял мученическую смерть и был распят на кресте вниз головой.

Вместе с тем, Павел не был учеником Христа во время земной жизни последнего. Савл (такое имя у него было до обращения в христианство) даже участвовал в преследованиях христиан. Однажды, когда Савл направлялся по делам в Дамаск, к нему обратился сам Бог, призвав к апостольскому служению. После этого он принял крещение.

За распространение Христовой веры Павла обрекли на смерть – апостолу отсекли голову. Распять или казнить другим позорным способом его было нельзя, ведь он являлся римским гражданином.

День Петра и Павла - история праздника

Чествовать святых Петра и Павла стали сразу после их казни. По церковным преданиям, смерть апостолов произошла либо в один день, либо с разницей ровно в один год.

Само же появление праздника связывают с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось именно 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.

Традиции праздника Петра и Павла

День Петра и Павла – большой и почитаемый в христианстве праздник. Ему предшествует Петров пост, который заканчивается 11 июля, поэтому в праздник верующие могут полакомиться скоромной пищей.

Читайте такжеТроица в 2021 году: дата, традиции и приметы, что нельзя делать в праздникКонечно же, в этот день люди посещали храмы, где во время службы вспоминали деяния апостолов, их земные дела, молились о здравии родных и близких.

В древности Петров день был календарной границей года, поэтому именно в этот период начинались работы по подготовке к осени – сенокос. В народе говорили: "Петр и Павел день убавил", "Петровка проходит – половина лета уходит".

Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу. Существовало поверье, что в этот день оно "играет", светит по-особенному. Молодежь в ночь на Петра пела, водила хороводы и устраивала разные игры, а на рассвете принято было встречать восход солнца.

Почитали этот праздник рыболовы, поскольку святой апостол Петр был из рыбацкой семьи. Ему молились и просили хороший улов.

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Автор: Алина Вишневская