Какой церковный праздник отмечают 28 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

28 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого Илариона Нового. В народном календаре - Иларионов день. О его запретах и приметах, что отмечают в церкви 28 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

28 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 марта по новому стилю (10 апреля по старому) - день памяти преподобного Илариона Нового, жившего в VII-VIII веках и обладавшего даром чудотворения.

Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности решил стать монахом и провел много лет в затворничестве. За свою праведность он сначала получил сан пресвитера, а позже его избрали игуменом Пеликитского монастыря (возле пролива Дарданеллы, в XIX веке обитель была разрушена). От Бога преподобный Илларион получил дар прозорливости и чудотворений: с помощью молитвы святой изгонял бесов, исцелял больных и слепых, влиял на погоду и рыбный улов, отгонял вредителей от полей.

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Когда началась иконоборческая война, в Пеликитский монастырь ворвался византийский полководец Михаил Лаханодракон. Его воины взяли в плен и заковали в цепи 42 монахов, которых после убили. Остальных жестоко пытали - был среди мучеников и Иларион Новый. Все они погибли.

Праздник 28 марта по старому стилю - день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

О чем говорят приметы на 28 марта

В народном календаре 28 марта - праздник Иларионов день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:

утром туман - будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков;

если в этот день гремит - ждите затяжных дождей;

дождь пошел - к урожайному году;

сороки сидят на верхушках деревьев - скоро потеплеет.

В этот день наблюдают за закатом солнца - если оно большое и красное, то завтра будет ясная погода.

Что можно делать 28 марта

У преподобного Илариона просят исцеления от тяжелых недугов, считается, что святой помогает избавиться от слепоты, а также защищает от недоброго.

28 марта можно заниматься домашними делами - убирать в доме, делать мелкий ремонт, работать в огороде.

Что нельзя делать 28 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, злиться, сквернословить, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют думать о плохом - все помыслы должны быть чисты, иначе можно притянуть к себе недоброе. Не следует в этот день выворачивать карманы - это к нищете.

28 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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