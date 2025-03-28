День ангела - это христианский праздник, который посвящен небесным защитникам. Раньше эта дата была привязана к крещению человека, но со временем превратилась в празднование именин.
Именины сегодня - кто отмечает по новому календарю
Василий - знает себе цену, в быту неприхотлив, всегда идет к цели уверенно и планомерно.
Иван - умеет сочувствовать, достойно переносит испытания и часто меняет свои хобби.
Илларион - значение имени с древнегреческого "радостный". Этот человек не прощает измен, никогда не вступает в конфликты, жизнерадостный и веселый.
Илья - мягкий, беззаботный, веселый, верный и благородный.
Николай - не выносит несправедливость, бескорыстный, искренний и честный.
Степан - очень внимательный, трудолюбивый, достигает карьерных высот.
Именины 28 марта - старый календарь
Денис - дружелюбный, не равнодушен к красивым вещам, имеет много друзей среди мужчин и женщин, но преследует корысть.
Эммануил - упрямый, эгоистичный, настойчивый и хорошо образованный.
Михаил - уверенный, артистичный, имеет жесткое чувство юмора, которое часто переходит в иронию.
Александр - командует другими и ведет за собой, иногда бывает раздражительным.
Алексей - с греческого значение имени "помощник". Имеет отличную память, инициативный, ему везет по жизни.
Тимофей - имеет узкий круг друзей, для близких становится надежной опорой.