Не забудьте поздравить Александра, Ивана, Илью и других.

День ангела - это христианский праздник, который посвящен небесным защитникам. Раньше эта дата была привязана к крещению человека, но со временем превратилась в празднование именин.

Именины сегодня - кто отмечает по новому календарю

Василий - знает себе цену, в быту неприхотлив, всегда идет к цели уверенно и планомерно.

Иван - умеет сочувствовать, достойно переносит испытания и часто меняет свои хобби.

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Илларион - значение имени с древнегреческого "радостный". Этот человек не прощает измен, никогда не вступает в конфликты, жизнерадостный и веселый.

Илья - мягкий, беззаботный, веселый, верный и благородный.

Николай - не выносит несправедливость, бескорыстный, искренний и честный.

Степан - очень внимательный, трудолюбивый, достигает карьерных высот.

Именины 28 марта - старый календарь

Денис - дружелюбный, не равнодушен к красивым вещам, имеет много друзей среди мужчин и женщин, но преследует корысть.

Эммануил - упрямый, эгоистичный, настойчивый и хорошо образованный.

Михаил - уверенный, артистичный, имеет жесткое чувство юмора, которое часто переходит в иронию.

Александр - командует другими и ведет за собой, иногда бывает раздражительным.

Алексей - с греческого значение имени "помощник". Имеет отличную память, инициативный, ему везет по жизни.

Тимофей - имеет узкий круг друзей, для близких становится надежной опорой.

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