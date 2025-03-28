Сегодняшняя дата известна несколькими украинскими и мировыми праздниками.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими мировыми и украинскими торжествами, а также интересными народными традициями. Узнайте, кто из знаменитостей родился в эту дату, у кого наступают именины и какой праздник 28 марта отмечают православные верующие.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти чудотворца Илариона Нового. Этому святому молятся об исцелении болезней, остром зрении, защите от зла. По старому календарю верующие чтят Агапия и ещё семи мучеников.

В другой статье мы писали подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День географа. Мы поздравляем профессионалов, которые прекрасно разбираются в политических и экологических процессах.

Из известных украинцев родились в эту дату деятель ОУН Николай Сциборский, политзаключенный Алекса Гирнык, оперный певец Дмитрий Гнатюк, политик Юрий-Богдан Шухевич.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 28 марта праздник День женщин в музыке. Этот день учрежден, чтобы почтить вклад женского пола в музыкальной сфере.

Другие известные сегодня праздники мира - День историка, День рождения стиральной машины, День еды на палочке, День японской чайной церемонии.

Среди мировых знаменитостей 28 марта родились писательница и монахиня Тереза Авильская, педагог Ян Амос Коменский, политик Астрид Бриан, писатель Марио Варгас Льйоса.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Иларионов день. Он считается удачным для любых домашних дел и ремонта. Крестьяне уже начинали посевные работы: сеяли зелень и редис, белили деревья, сажали ранние овощи. Пасечники выставляли улья. С этого дня можно собирать березовый сок.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы знать о его запретах. В этот день нельзя завидовать другим, иначе на вас перейдут проблемы объекта зависти. Также не стоит думать о плохом и настраивать себя на негатив.

Об этой дате известны следующие погодные приметы:

раскричались чайки - скоро реки выйдут из берегов;

если уже прилетели ласточки и жаворонки, то больше морозов не будет;

дождь пошел - к урожайному году;

утренний туман предвещает большой урожай фруктов и зерна.

Погода 28 марта принесет Украине больше солнца и тепла. Дожди ожидаются только в Луганской области.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 28 марта отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Степан.

По старому стилю в праздник 28 марта поздравляют обладателей имен Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

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