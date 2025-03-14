Какой церковный праздник отмечают верующие 15 марта, что нельзя делать, у кого именины.

15 марта по новому церковному календарю чтут мученика Агапия и с ним семь мучеников Кесарийских. Также в этот день в церкви отмечают родительскую субботу второй недели поста. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 15 марта (28 марта по старому стилю) - день памяти мучеников Агапия, двух Дионисиев, Пуплия, Тимолая, Ромила и двух Александров.

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Агапий и другие семь мучеников пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане в III-IV веках. Произошло это в городе Кесарии Палестинской.

В те времена христиан, которые отказывались приносить жертву языческим богам, истязали и казнили. Однажды на одном из языческих праздников оказались юноши, которые исповедовали христианство - Пуплий, Тимолай, два Александра и иподиакон Диаспольской церкви Ромил. Они решили публично исповедать свою веру в Христа и пошли к правителю Урвану.

Тот выслушал их, но, так как юноши были очень молоды, попытался уговорить их принять язычество, дабы они не пострадали. Но молодые мужчины были непреклонны в своих убеждениях. Тогда их бросили в темницу, где уже находились двое христиан - Агапий и его слуга Дионисий. Всех вместе и казнили.

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14 марта в церкви проходит родительская суббота второй недели Великого поста. В этот день принято поминать умерших родственников и близких.

Верующие идут в церковь, чтобы помолиться и поставить свечку за упокой души ушедших. Желающие также могут заказать поминальную 40-дневную литургию (сорокоуст), пойти на кладбище.

Субботу выбрали поминальным днем неслучайно - в Ветхом Завете именно этот день упоминается как день покоя. И ушедших вспоминают как тех, кто уже нашел покой в Боге, а также молятся о том, чтобы Господь простил им все грехи.

Ранее мы подробно рассказывали, какие родительские субботы будут проходить в церкви в течение 2025 года и как правильно поминать умерших.

Какой церковный праздник 15 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского, а также святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 15 марта

В народе 15 марта - Александров день, который прозвали так в честь двух пострадавших мучеников. По приметам дня судили о погоде:

воробьи громко чирикают - к солнечной и теплой погоде;

чайки прилетели - весна будет теплой;

яркий закат в этот день - всю неделю будут идти дожди.

Считалось, что первые чайки, которые возвращаются в это время, приносят с собой тепло, но если они начинают купаться, то еще нужно ждать ненастья.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 марта нельзя ругаться, желать зла, обижать животных, отказывать в помощи, милостыне. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, зависть, отчаяние.

Нельзя в этот день устраивать шумные поминальные застолья, плохо говорить об умерших, напиваться. Не стоит оставлять на кладбищах еду и спиртное.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: следует быть особенно осторожными с походами в лес - в это время начинаются так называемые "волчьи свадьбы". По одной из народных примет, если черный кот в этот день перейдет дорогу - это к богатству.

Что можно делать 15 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к великомученикам с просьбами молить Бога о нас.

По обычаю на родительскую субботу в церковь несут панахидку - постные продукты на помин (хлеб, масло, сахар, фрукты). Но это не является обязательным: главное - это молитва. Помолиться можно и дома, молитвы за упокой могут быть и своими словами.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день можно есть горячие блюда с растительным маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

По народным традициям в этот день благодарят лес и природу за их дары. Разрешается заниматься обыденными хлопотами, делать уборку, готовить еду. Но так как день поминальный, то его следует провести в тишине и спокойствии и, как уже говорили, найти время для молитвы по ушедшим - она помогает искупить их грехи.

Кто отмечает день ангела 15 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.

По старому стилю день ангела у Федота, Николая, Арсения и Иосифа.

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