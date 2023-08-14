Народный праздник 15 августа известен под названиями Степан-сеновал, Степанов день.

Православная церковь 15 августа чтит святого Стефана Первомученика, первого христианского мученика еврейской национальности.

В народе святой Стефан считался покровителем лошадей. Поэтому в Степанов день ухаживали за лошадьми, меняли им подковы, расчесывали гриву и добавляли свежую зелень в корм. Также проводили уборку в конюшне. В поилку коня добавляли серебро или процеживали воду через серебряное сито.

Наши предки в этот народный праздник отмечали окончание сенокоса. Люди, которые уже собрали всё сено, собирались семьями и устраивали застолья. На стол в основном ставили блюда из сезонных овощей и фруктов, блины с медом, наливки и медовуху. Те крестьяне, которые ещё не закончили уборку сена, в праздник 15 августа сено не косили, но заносили его в амбар для защиты от дождей.

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Народный праздник 15 августа считается очень удачным для сбора любых целебных растений - мяты, пижмы, полыни, зверобоя, ромашки, барвинка, материнки, календулы. Из таких трав девушки 15 августа плели "Степанов венок", который ставили дома в углу под иконой. По приметам, такой венок отгонял любую нечисть от дома и приносил здоровье домочадцам.

15 августа - знак Зодиака

Рожденные 15 августа люди по знаку Зодиака - Львы. По характеру именинники этого дня очень любознательные и любят учиться. У них светлая и положительная энергетика. Люди доверяют их мнению и часто обращаются к ним за советом. Именинники 15 августа честные и щедрые, но не любят непрошенные советы и учатся только на собственных ошибках.

Что нельзя делать 15 августа

Категорически запрещено в этот день обижать животных, кричать на них, прогонять, морить голодом. У того, кто будет плохо относиться к животным, жизнь сложится несчастливо.

Не стоит в этот день перетруждать лошадей и давать им много работы. Позвольте животным отдохнуть. Иначе лошади часто будут болеть.

В эту дату продолжается Успенский пост, во время которого нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

В этот день не хвастайтесь своим достатком и личными достижениями, иначе завистники вас сглазят.

Нельзя брать деньги и вещи в долг, иначе до конца года будете в должниках.

Не переутомляйтесь сегодня и не берите на себя слишком много работы, чтобы не было проблем со здоровьем.

Приметы погоды 15 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода в этот день, таким будет и сентябрь.

Дождь в день Стефана предвещает богатый урожай картошки в этом году.

Лягушки громко квакают - к дождливой погоде.

По воздуху летает много паутины - скоро пойдет дождь.

Если кошка целый день точит когти, то скоро погода испортится и в реках рыба клевать не будет.

Если день выпал на новолуние, то погода во второй половине августа будет засушливой.

Лягушки громко квакают - к дождливой погоде.

Северо-восточный ветер в этот день предвещает плохой урожай зерна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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