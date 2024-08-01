Какой церковный праздник отмечают 2 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

2 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают первомученика Стефана, папу Римского. В народе день прозвали Степан Сеновал. О традициях и приметах 2 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

2 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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2 августа по новому церковному календарю (15 августа по старому) - перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана, папы Римского.

Стефан жил в I веке. Он был старшим из семи диаконов - апостолов Христа - поэтому его называют архидиаконом. Кроме этого, Стефана избрали апостолом от семидесяти и он, наравне с другими, проповедовал в Иерусалиме христианскую веру.

Однажды в одной из своих проповедей он сказал: "Всевышний не в рукотворных храмах живет". Но эти его слова истолковали неправильно и восприняли как богохульство - мол, слово "рукотворный" может употребляться лишь в отношении языческих идолов. И апостола приговорили к суду. До нашего времени не дошла информация, был ли он казнен или попал под народный суд, но Стефан стал первым мучеником, погибшим за Христа.

Мощи святого обрели лишь спустя 4 века после его смерти - 2 августа отмечают день их перенесения в столицу Византии из Иерусалима. Святыня имеет целебную силу, поэтому частицы мощей сейчас находятся по всему миру.

Церковный праздник 2 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти пророка Ильи (день Ильи).

О чем говорят приметы на 2 августа

Приметы этого дня говорят о погоде в августе и сентябре:

дождь 2 августа - плохая погода будет весь месяц, но зато будет хороший урожай картофеля;

если с утра сухо - следующие 6 недель будет засуха;

день солнечный выдался - сентябрь будет теплым;

паук плетет маленькую паутину - к сильному ветру;

скворцы летают стаями - будет солнечно и тепло.

В народном календаре 2 августа - праздник Степанов день, Степан Сеновал. Обычно в этот день заканчивают убирать сено на полях, поэтому день и получил такое название.

Что сегодня нельзя делать 2 августа

2 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия и ругани, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

Продолжается Успенский пост, который начался 1 августа и продлится до праздника Успения Богородицы 15 августа. В этот период запрещается бурно веселиться, а тем, кто постится, нельзя употреблять продукты животного происхождения.

Народные приметы не советуют в этот день работать в саду и огороде. Не следует в Степанов день проводить какие-либо денежные операции, в том числе брать или давать в долг - плохая примета, которая может навлечь финансовые проблемы.

Что можно делать 2 августа

Первомученик Стефан - олицетворение стойкости веры. К святому обращаются с молитвами о прощении грехов, исцелении души, просят о защите и силах, чтобы бороться с жизненными обстоятельствами. Также святого считают покровителем животных, особенно лошадей.

По народному обычаю этого дня нужно собирать лекарственные травы - мяту, ромашку, пижму, клевер, божьи слезы. Из них затем плетут так называемый "Степанов венок", который нужно хранить в доме в течение года. На травах из этого венка готовят целебный чай - считается, что он помогает выздороветь тому, кто заболеет.

2 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван,Кирилл, Никодим,Платон,Роман,Стефан, Федор.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Илья, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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