Напряжение будет значительно расти уже с 22 октября, отметила Ольга Медвецкая.

В период с 23 октября до середины ноября 2022 года увеличится угроза применения ядерного оружия.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая.

"В течение всего месяца будет высокой возможность применения запрещенных видов оружия, а также химического и биологического оружия (квадрат Марс-Нептун)", – отметила она.

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По ее словам, самым сложным периодом, как на военной арене, так и в будничной жизни станет время с 25 октября и первые 2 недели ноября.

"А поскольку речь идет о сочетании коридора затемнений, негативных аспектов от Марса и от Солнца до Урана, то можем говорить, что напряжение будет значительно расти уже примерно за 3 дня до затмения, то есть с 22 октября. Сочетание указанных положений свидетельствует и о достаточно высокой вероятности применения в этот период ядерного оружия. Однако это не 100% утверждение", – добавила астролог.

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