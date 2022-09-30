По словам астролога, пока говорить о прекращении войны рано.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда закончится полномасштабная война в Украине и возможно ли повторное нападение России через несколько лет.

По словам эксперта, говорить о прекращении активных боевых действий в Украине можно будет только ближе к июню 2023 года, а пока ситуация в стране обострится.

"Ситуация в стране начнется накалятся уже в октябре. Референдумы, конечно, не пройдут для нас бесследно. Но паника наш злейший враг. Могут ли после "референдумов" оккупировать новые территории? К сожалению, да", - цитирует Вакулину "Главред". Видео дня

Она добавила, что Россия может вновь напасть на Украину, если конфликт будет заморожен. А пока на чеку стоит быть Харькову, ведь там обстановка будет только накалятся.

Что касается оккупированного Херсона, Вакулина уточнила, что он вернется в состав Украины в последнюю очередь.

Напомним, ранее астролог Ангелина Вакулина рассказала, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины уже этой осенью.

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