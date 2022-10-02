По словам Дмитрия Урануса, Россия может нанести по Украине ядерный удар.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие. По его словам, ядерный удар вполне возможен уже в ближайшее время.

По словам эксперта, Путин подписал документ о незаконной аннексии территорий Украины, когда восходящий ретроградный Плутон находился в первом доме и соединялся со звездой Теребеллум.

"Перевод названия этой звезды буквально означает "Войны на земле". Звезда, связанная с переломами, катастрофами. Дает неудачи, преследования, несчастья, неожиданные перемены к худшему", - написал Уранус на своей странице в Facebook. Видео дня

Он добавил, что такое положение планет приведет к полной изоляциии России. Страна-агрессор находится под властью бога смерти и разрушения. Она сейчас несет смерть всему живому. Её теперь ждет только торможение и ограничение в развитии, неминуемая диктатура и изоляция.

"Плутон в соединении с АС обязательно даст России тяжелую войну и огромное количество жертв в ближайший год, два. Это очень разрушительный и фатальный аспект для России с новыми захваченными территориями. Так же этот аспект Плутона говорит об реальной угрозе применения Россией ядерного оружия. К такому повороту событие следует быть готовым, вероятность очень высокая", - добавил Уранус.

Напомним, ранее астролог рассказала, когда в Украине прекратятся обстрелы.

Вас также могут заинтересовать новости: