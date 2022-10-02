Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие. По его словам, ядерный удар вполне возможен уже в ближайшее время.
По словам эксперта, Путин подписал документ о незаконной аннексии территорий Украины, когда восходящий ретроградный Плутон находился в первом доме и соединялся со звездой Теребеллум.
"Перевод названия этой звезды буквально означает "Войны на земле". Звезда, связанная с переломами, катастрофами. Дает неудачи, преследования, несчастья, неожиданные перемены к худшему", - написал Уранус на своей странице в Facebook.Видео дня
Он добавил, что такое положение планет приведет к полной изоляциии России. Страна-агрессор находится под властью бога смерти и разрушения. Она сейчас несет смерть всему живому. Её теперь ждет только торможение и ограничение в развитии, неминуемая диктатура и изоляция.
"Плутон в соединении с АС обязательно даст России тяжелую войну и огромное количество жертв в ближайший год, два. Это очень разрушительный и фатальный аспект для России с новыми захваченными территориями. Так же этот аспект Плутона говорит об реальной угрозе применения Россией ядерного оружия. К такому повороту событие следует быть готовым, вероятность очень высокая", - добавил Уранус.
Напомним, ранее астролог рассказала, когда в Украине прекратятся обстрелы.