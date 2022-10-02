Дмитрий Уранус не утешил своим прогнозом на ближайшее время.

Астролог Дмитрий Уранус назвал дату, когда Российская Федерация проиграет в войне с Украиной. До этого момента ситуация в Украине еще может накаляться.

По словам эксперта, вскоре будет период пика борьбы между Украиной и Россией, который продлится до января 2023.

"Враги этой аннексии, ее противники, противники России с новыми территориями, описываются седьмым домом. Тут знак Рака и Льва. Управитель Рака, Луна, в 10 доме карты, в соединении с серединой неба, в гармоничном аспекте с Солнцем, Венерой и Юпитером. Эти аспекты означают победу врагов аннексии, успешное противодействие врагов, дает торжество и удачу врагам. Первый и второй управитель 7 дома Луна и Солнце в гармоничном аспекте, что дает консолидацию между врагами и взаимное усиление", - отметил Уранус на своей странице в Facebook. Видео дня

Он уточнил, что аспекты между Луной, Венерой и Юпитером дают экономическую силу и финансирование. А время реализации этого прогноза – полтора-два года, весна 2024 - конец 2024. То есть, не раньше, чем в 2024 году Россия начнет отвод войск с территории Украины.

"Из этого следует, что победу раньше 2024 года не следует ждать", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, стоит ли украинцам готовиться к ядерной войне.

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