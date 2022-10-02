Не все дни октября будут удачными для разного рода поездок и путешествий.

Известный астролог Влад Росс сделал прогноз на октябрь 2022 года и определил, в какие дни лучше оставаться дома, так как поездки и путешествия могут быть неблагоприятными.

По его словам, самые неблагоприятные дни для отъезда будут в начале и конце октября, а именно в такие дни как 1-4, 12, 25-26, 28-31.

"В октябре 2022 Меркурий и Марс будут статичными, поэтому частыми будут опоздания на любой из видов транспорта. Поэтому начало и конец месяца – не самое удачное время для поездок. В дороге будут возникать разного рода сложности и препятствия, опоздания и прочие непредвиденные ситуации", - цитирует астролога "Главред". Видео дня

При этом есть несколько дней в октябре, когда поездки и путешествия будут более благоприятными. Например, 6-8, 15-17 и 27 октября можно отправиться на море, а деловые поездки будут удачными в период с 20 по 22 октября.

А вот посещать места массового скопления людей Влад Росс рекомендует 7, 11, 18-20, 23-24, 27 октября.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус назвал месяц, когда РФ начнет отвод войск.

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