Осенью украинцы усердно закрывали разное варенье на зиму. С началом декабря пора открывать банки с вкусным снадобьем и заряжаться природными витаминами. Но помните, что переедать варенье не стоит, иначе может подняться уровень сахара в крови. УНИАН разобрался, чем полезны разные виды варенья.
- Смородиновое варенье
- Варенье из рябины
- Сливовое варенье
- Малиновое варенье
- Варенье из еловых шишек
- Варенье из розы
- Яблочное варенье
Смородиновое варенье
Варенье из смородины считается одним из самых полезным. Всем известны целебные свойства этой кислой ягоды. Черная смородина содержит огромное количество витамина C, а также богата главными врагами гриппа фитоницидами. Более полезно не вареное, а сырое варенье - в нем сохраняется больше витаминов.
Варенье из рябины
Рябиновое варенье - прекрасный помощник в борьбе со стрессом и бессонницей. Оно очень полезно для нервной системы. Также варенье из ягод рябины понижает артериальное давление, успокаивает нервную систему и улучшает работоспособность.
Сливовое варенье
Огромная доза витамина P - главная польза варенья из слив. Сливовое варенье укрепляет стенки сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Малиновое варенье
В борьбе с простудными заболеваниями, болями в горле и высокой температурой незаменимо малиновое варенье. При ларингитах, фарингитах и прочих болезнях горла полезно есть вареное варенье, а при симптомах ОРВИ и кашле лучше добавить в чай сырое варенье.
Варенье из еловых шишек
Варенье из еловых шишек не очень популярно, но это настоящая витаминная бомба. Оно славится противобактериальными свойствами, а также очень полезно для сердца и сосудов.
Варенье из розы
Необычное и очень вкусное варенье из розочень полезно для желудка: улучшает пищеварение, снижает риск развития язвы, нормализирует метаболизм. Эфирные масла в его составе борются с бактериями и успокаивают нервную систему. Такое варенье сохранит больше витаминов, если лепестки роз не варить, а просто закрыть с сахаром.
Варенье из вишни
Врачами доказано, что варенье из вишни крайне полезно для костей и суставов, укрепляет сосуды и снижает давление. Также вишня богата витаминами и кислотами, которые незаменимы при простудных заболеваниях.
Яблочное варенье
Яблочное повидло или варенье богато пектином - веществом, которое невероятно полезно для сердца, а также выводит из организма холестерин и тяжелые металлы. Широко известно, что яблоки богаты железом и калием, что также полезно для сердца.