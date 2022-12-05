УНИАН разобрался, чем полезно варенье и как оно помогает иммунитету зимой.

Осенью украинцы усердно закрывали разное варенье на зиму. С началом декабря пора открывать банки с вкусным снадобьем и заряжаться природными витаминами. Но помните, что переедать варенье не стоит, иначе может подняться уровень сахара в крови. УНИАН разобрался, чем полезны разные виды варенья.

Смородиновое варенье

Варенье из смородины считается одним из самых полезным. Всем известны целебные свойства этой кислой ягоды. Черная смородина содержит огромное количество витамина C, а также богата главными врагами гриппа фитоницидами. Более полезно не вареное, а сырое варенье - в нем сохраняется больше витаминов.

Варенье из рябины

Рябиновое варенье - прекрасный помощник в борьбе со стрессом и бессонницей. Оно очень полезно для нервной системы. Также варенье из ягод рябины понижает артериальное давление, успокаивает нервную систему и улучшает работоспособность.

Видео дня

Сливовое варенье

Огромная доза витамина P - главная польза варенья из слив. Сливовое варенье укрепляет стенки сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Малиновое варенье

В борьбе с простудными заболеваниями, болями в горле и высокой температурой незаменимо малиновое варенье. При ларингитах, фарингитах и прочих болезнях горла полезно есть вареное варенье, а при симптомах ОРВИ и кашле лучше добавить в чай сырое варенье.

Варенье из еловых шишек

Варенье из еловых шишек не очень популярно, но это настоящая витаминная бомба. Оно славится противобактериальными свойствами, а также очень полезно для сердца и сосудов.

Варенье из розы

Необычное и очень вкусное варенье из розочень полезно для желудка: улучшает пищеварение, снижает риск развития язвы, нормализирует метаболизм. Эфирные масла в его составе борются с бактериями и успокаивают нервную систему. Такое варенье сохранит больше витаминов, если лепестки роз не варить, а просто закрыть с сахаром.

Варенье из вишни

Врачами доказано, что варенье из вишни крайне полезно для костей и суставов, укрепляет сосуды и снижает давление. Также вишня богата витаминами и кислотами, которые незаменимы при простудных заболеваниях.

Яблочное варенье

Яблочное повидло или варенье богато пектином - веществом, которое невероятно полезно для сердца, а также выводит из организма холестерин и тяжелые металлы. Широко известно, что яблоки богаты железом и калием, что также полезно для сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: