Особенно предусмотрительные украинцы уже подготовили для стратегических запасов свои балконы. Впрочем, существует еще несколько способов сохранить картошку в городской квартире.

Сезон картофеля в самом разгаре, следовательно, и цена на любимый овощ минимальна. Именно поэтому большинство украинцев предусмотрительно покупают ее с запасом на осень и зиму. В частном доме проблем с ее хранением не возникнет, но не все знают, как хранить картошку в городской квартире.

УНИАН расскажет о нескольких проверенных способах.

Базовые советы по хранению картофеля в квартире

Хозяйке необходимо быть придирчивой к состоянию каждой картофелины, подготавливая ее к длительному хранению в квартире. Картошины должны быть целыми, без признаков гниения и повреждений. Даже одна испорченная картофелина способна испортить несколько килограммов.

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Очень часто у хозяек возникает вопрос, сколько хранится картофель при комнатной температуре. Идеальной для хранения этого овоща считается диапазон между 4 и 5 °C. Лучше всего картофель хранится в условиях 80% влажности.

Важно помнить, что картофель не любит соседства с другими овощами. Впрочем, вы можете смело хранить картофель в домашних условиях рядом со свеклой. Она будет поглощать избыточную влагу.

Как хранить картошку в квартире на балконе

Балкон - лучший вариант того, как хранить картофель в квартире зимой и осенью. Впрочем, он обязательно должен быть утепленным. При минусовой температуре овощ сразу испортится. Если ваш балкон способен поддерживать температуру 4-5 °C, то картофель в нем будет храниться до весны.

Лучше всего хранить картофель в деревянных ящиках или корзинах. Для надежности можно их утеплить одеялом или пенопластом.

Как хранить картофель в квартире без балкона

В таком случае вы можете хранить свой стратегический запас на кухне. Конечно, несколько мешков картошки на кухне не поместятся, но ее вполне хватит на нескольконедельный запас овоща.

Картошку можно хранить в картонной коробке, но следите, чтобы она была сухой. Выберите не влажное место подальше от духового шкафа.

Как хранить картофель в холодильнике

Для хранения большого запаса картофеля холодильник не приспособлен. Однако он может сохранить немного картофеля, например недельный запас.

Картофель лучше всего хранить в контейнере для овощей холодильника. Перед этим помойте и просушите каждую картофелину. Упаковывайте ее в тканевый или бумажный мешочки. Избегайте полиэтилена, иначе образуется конденсат, который "убьет" ваш овощ.

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