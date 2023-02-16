Вырастить рассаду помидор можно самостоятельно из семян, если придерживаться наших советов.

Во второй половине февраля наступает время посева ранних томатов. Помидоры в Украине выращивают только через рассаду, поскольку наше лето для этих южных овощей слишком короткое. УНИАН расскажет все о рассаде томатов, чтобы урожай домашних овощей был богатым и здоровым.

Когда сажать рассаду помидор в 2023 году

Семена помидоров высеивают на рассаду примерно за 55 дней до пересадки в почву. Также время посадки зависит от сорта томатов - чем более ранний овощ, тем раньше его высеивают.

Зима в 2023 году в Украине довольно теплая, и весна, скорее всего, будет ранней. Поэтому сажать помидоры на рассаду можно примерно с 20 февраля по 15 марта. А пересаживать на участок рассаду в таком случае можно будет с 15 апреля по конец мая.

Если собираетесь выращивать помидоры не на участке, а в теплице, то высаживать рассаду можно даже в начале февраля.

Обработка семян помидор перед посадкой

Если вы покупаете расфасованные семена от крупных производителей, то они, скорее всего, уже обработаны заранее. Это должно быть указано на упаковке. Но если вы собрали семена вручную или купили на рынке, то их надо обеззаразить от болезней.

Для обработки растворите 1 столовую ложку без горки соды в 1 л теплой воды. В этот раствор опустите семена на сутки. Затем выложите семена на ткань - пусть они слегка подсохнут. После этого их можно высаживать.

Как посеять помидоры на рассаду

Наполните влажным грунтом пластиковые стаканчики, неглубокие коробки или другие емкости. Сделайте в емкости борозды глубиной 1 см с расстоянием между ними 4 см. На расстоянии 2 см друг от друга уложите семена и слегка присыпьте землей.

Как ухаживать за рассадой помидоров

Сверху накройте посевы пленкой или стеклом, чтобы внутри сохранялась влага. Поставьте емкости с посевами возле батареи - для прорастания им нужна температура 23-25 градусов. Через 4-8 дней появятся первые ростки - чем выше температура, тем раньше проклюнутся посевы.

После прорастания рассаде нужно хорошее освещение и тепло. Поставьте емкости с помидорами возле батареи в хорошо освещенное место. Почва рассады не должна просыхать. Проверяйте её каждый день и поливайте при необходимости. Пленку снимайте постепенно в течение недели.

Молодая рассада плохо переносит полив на ночь. От этого растение может замерзнуть. Поэтому поливать томаты стоит утром, чтобы за день солнце слегка подсушило почву.

Подкармливать томаты можно через 2 недели после появления первых листков и затем каждые 2 недели. Рассаду помидор можно подкормить навозом, травой, биогумусом, азотными или фосфорными удобрениями.

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