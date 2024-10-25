Виталий Кличко: Громада Киева в этом году приобрела для военных дронов, автомобилей и другого снаряжения на 8,6 млрд грн

Столица в этом году уже выделила на помощь защитникам 8,6 млрд грн. На эти средства приобретены, в частности, более 12 тысяч беспилотников, более 100 автомобилей и другое снаряжение. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Громада столицы продолжает поддерживать наших защитников. В этом году Киев уже выделил на помощь военным 8,6 млрд грн (за прошлый год – 7,5 млрд грн). От громады Киева в 2024 на фронт отправились: более 12 000 БпЛА разных типов – Mavic, Mavic 3T, FPV-дронов. Отправили и более 100 новых автомобилей. Передает столица также системы РЭБ, средства связи, другое необходимое снаряжение", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что только в сентябре-октябре военные получили от киевлян более 2000 БпЛА.

Также столица привлекает и внебюджетную помощь, подчеркнул мэр.

"Более 2500 БпЛА разных типов, снаряжение, бронированные авто "Кобра" отправили на фронт в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). Помогаем нашим защитникам вместе!" – подчеркнул Виталий Кличко.

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