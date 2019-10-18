В Киеве откроется интерактивная выставка Ukraine WOW

Каждый желающий отправится в путешествие по Украине, не выходя из Центрального железнодорожного вокзала.

Пролететь над Родиной-матерью, посмотреть в телескоп Николаевской астрономической обсерватории, увидеть оригиналы работ Малевича и Архипенко, узнать, как рождается янтарь и как выглядели первые серебряные гривны Киевской Руси, 2 все это можно будет сделать с 14 ноября, когда в Киеве откроется мультимедийная выставка Ukraine WOW.

Здесь каждый желающий отправится в путешествие по Украине, не выходя из Центрального железнодорожного вокзала. Проектом Ukraine WOW «Укрзалізниця» открывает новое выставочное пространство, помещение бывшего багажного отделения, которое не эксплуатировалось с 2000-х годов. Теперь это новая площадка свыше 3000 кв. м для выставок, конференций, показов мод. И все это « прямо в сердце украинской столицы.

«Выставка Ukraine WOW призвана рассказать обо всем лучшем, что есть в Украине, и вдохновить украинцев больше путешествовать, « говорит Евгений Кравцов, глава правления ПАО «Укрзалізниця». « Центральный железнодорожный вокзал как нельзя лучше подходит для такой выставки, ведь каждый раз сюда приезжают и отсюда уезжают тысячи пассажиров. Следующие два месяца, здороваясь или прощаясь со столицей, украинцы и гости из-за рубежа смогут влюбиться в Украину и сказать: «Вау, какая она невероятная!»

Ukraine WOW – это семь смысловых блоков, которые познакомят зрителя с Украиной так, будто он путешествует по ней в поезде. От первых вау-пейзажей до запахов степи и шума моря. От стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного прямо в выставочном пространстве тоннеля любви. От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко. От уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко. От розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, позволяющей летать над Родиной-матерью, гулять по восстановленному Невицкому замку и увидеть изнутри «девятку» — самую мощную доменную печь в Европе. Кроме прочего это еще и возможность озвучить мультфильмы про выдающихся украинцев и посмотреть, как ткут прямо здесь, вживую, уникальные украинские гобелены.

География, промышленность, история и культура возникают и раскрываются перед зрителем.

Ukraine WOW – попытка заново открыть свою страну, еще раз убедиться в том, как она прекрасна. И, наконец, осознать, что Украина может быть вау только при одном условии: если ты – вау.

Выставка откроется в новом выставочном пространстве, которое находится возле 14-го пути и платформы «Киев-Борисполь Экспресс».

Над созданием Ukraine WOW работает агентство Gres Todorchuk. Куратором проекта стала Ксения Малых. Дизайн Ukraine WOW разработало агентство Banda, авторы бренда Украины –Ukraine NOW. Мультимедийные инсталляции готовит команда Photinus. Среди многочисленных партнеров Ukraine WOW: Ukrainer, Depositphotos, «Книга-мандрівка. Україна», Expolight, музеи и частные учреждения.

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, выставочное пространство «Здание багажного отделения с рампой, корпус В».

Когда: 14 ноября – 29 декабря (понедельник выходной), 11:00 – 20:00.

Вход: 50 гривень.

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на социальные проекты «Укрзалізниці».