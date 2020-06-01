Освобожденные от уплаты единого взноса ФОПы и частично безработные имеют право на страховые выплаты - Фонд соцстрахования

Такие лица имеют право, в частности, на компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19.

Физические лица-предприниматели и самозанятые лица, временно освобожденные от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с целью их поддержки на период действия противоэпидемических мероприятий, а также частично безработные, продолжают считаться застрахованными в Фонде социального страхования Украины (ФССУ) лицами.

Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

Отмечается, что такие лица имеют право на все выплаты и услуги от фонда, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании. В частности, на пособие по временной потере трудоспособности в случае болезни или травмы, а также компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 на основании соответствующих больничных листов.

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При вычислении среднедневного дохода для определения размера пособия от ФССУ период освобождения от уплаты единого взноса считается не отработанным по уважительным причинам. Эти месяцы не включаются в расчетный период.

«Однако период частичной безработицы не относится к уважительным причинам и не исключается из расчетного периода. При вычислении среднедневной заработной платы для таких лиц учитывают начисленную заработную плату, с которой уплачен ЕСВ», - говорится в сообщении.

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При этом, отметили в пресс-службе ФССУ, в сумму заработной платы, из которой вычисляется средняя заработная плата, включается пособие по частичной безработице. Данное пособие на период карантина предоставляется территориальным органом центрального органа исполнительной власти застрахованным лицам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения рабочего времени из-за проведения мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, предусмотренных карантином, по обращению работодателя для ее выплаты работникам.

Как сообщал УНИАН, Фонд соцстрахования компенсирует медицинским работникам 100% утраченного заработка из-за изоляции от COVID-19.

Ранее Кабмин увеличил бюджет ФССУ на случай безработицы на 6 млрд грн.

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