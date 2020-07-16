Средний размер больничных и декретных в Украине в первом полугодии вырос на 19,1% и 15,8% соответственно – Фонд соцстрахования

Застрахованные лица в первом полугодии получили 7,2 млрд грн больничных и декретных.

По оперативным итогам первого полугодия среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, которое финансируется Фондом социального страхования Украины (ФССУ) для всех работающих, составил 321,23 грн - это на 51,57 грн, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года.

Как сообщила пресс-служба фонда, среднедневной размер пособия по беременности и родам, по сравнению с прошлым годом, вырос на 15,8% - с 241,72 грн до 279,8 грн.

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Отмечается, что в течение января-июня 2020 года Фонд соцстрахования профинансировал предоставление материального обеспечения застрахованным лицам на сумму более 7,2 млрд грн. Выплаты получили около 1,4 млн работающих украинцев.

Согласно сообщению ФССУ, по итогам первого полугодия расходы на материальное обеспечение выросли на 862 млн грн, или 13,6%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования на данный момент осуществляет финансирование заявлений-расчетов на выплату материального обеспечения застрахованным лицам в течение одного рабочего дня, в частности, в оперативном режиме финансируются пособия по временной потере трудоспособности и пособия по беременности и родам.

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