В Киеве ученики киевского лицея отравились майонезом "Олком"

Ученики киевского лицея отравились после дегустации майонеза "Олком".

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано пищевое отравление учеников Киевского профессионального лицея «Авиант», которые утром 5 сентября принимали участие в рекламной акции (дегустации майонеза «Олком») возле станции метро «Шулявская».

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По информации оперативного дежурного Департамента здравоохранения исполнительного органа КГГА, уже в 12:30 часов того же дня в столичную больницу №1 с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" было госпитализировано 7 детей.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пациенты во время дегустационной акции употребляли майонез «Олком» 53% «CHEESE STYLE» (сырный стиль) в индивидуальной упаковке по 25 г (дата производства 18.08.2017.

С целью установления организатора указанного рекламного мероприятия и с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения города направлены письма на Киевский маргариновый завод и в Соломенскую РГА по поводу проведения рекламных мероприятий в Киеве.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.