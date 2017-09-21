Черниговский горсовет утвердил программу поддержки рождаемости

Депутаты Черниговского городского совета утвердили программу поддержки рождаемости в городе на 2017-2022 годы.

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Как передает корреспондент УНИАН, проект программы вынес на рассмотрение депутатов городской председатель Владислав Атрошенко. В проекте сначала предлагалось выплачивать пособие за рождение третьего ребенка в размере 5 тысяч гриве, потом после критики в соцсетях увеличили эту сумму до 10 тысяч гривен.

«Символично, что этот вопрос рассматриваем в День города. Все усилия по развитию города будут напрасными, если будут продолжаться или увеличиваться темпы сокращения населения», - сказал Атрошенко, представляя программу.

Во время заседания сессии депутат от «Нашего края» Владимир Коваленко предложил предоставлять помощь в другом размере: при рождении первого ребенка - 5 тысяч гривен, второго - 10 тысяч гривен, третьего - 20 тысяч гривен. Он подчеркнул, что Киптивская община Черниговской области выплачивает за рождение каждого ребенка в общине помощь в размере 20 тысяч гривен. Эту поправку поддержали все депутаты Черниговского городского совета.

Дискуссия также возникла вокруг вопроса создания специальной комиссии, которая будет рассматривать вопрос назначения помощи. Мэр заявил, что такая комиссия необходима, чтобы средства не попадали в асоциальные семьи, которые рожают детей ради материальной выгоды.

Депутат от «Самопомочи» Владимир Зуб подчеркнул, что помощь следует выплачивать по факту рождения ребенка, а не по решению комиссии. Кроме того, он предлагал дополнить программу выделением средств на улучшение материально-технического состояния роддома и детских поликлиник. Мэр заверил, что средства на эти цели будут предусматриваться в других программах, касающихся медицины.

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Предложение Зуба не было поддержано, поэтому пункт о создании комиссии остался в тексте утвержденного документа.

Атрошенко пообещал, что в состав комиссии войдут профильные специалисты, представители депутатского корпуса и общественности.

В прошлом году в Чернигове родилось около 2500 детей, только 200 детей были третьим ребенком в семье.

Как сообщал УНИАН, в сентябре мэр Атрошенко написал пост в Facebook, в котором поднял проблему низкой рождаемости и заявил, что украинцы, которые не имеют трех детей в семье - «больные», «какие-то не такие» и «не украинцы». В семье Атрошенко - двое дочерей.