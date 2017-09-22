Право экспорта на рынок ЕС получил еще один украинский производитель молочной продукции

Право экспорта в ЕС получил еще один отечественный производитель молочных продуктов, в результате чего поставлять свою продукцию на европейские рынки могут 287 украинских предприятий, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеОборот торговли сельхозпродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 миллиарда

Пресс-служба ведомства в комментарии УНИАН уточнила, что поставлять свою продукцию на рынок ЕС отныне сможет филиал «Ахтырский сыркомбинат» предприятия «Рось», которое входит в состав одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине - группы компаний «Милкиленд».

Согласно сообщению, теперь в страны Европейского Союза право экспорта имеют 107 производителей продуктов питания, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц и "молочки". Также свою продукцию в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий - производителей непищевых продуктов животного происхождения (пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, непищевые субпродукты и т.д.).

Ранее пресс-служба отмечала, что с 2016 года Госпродпотребслужба проводила переговоры с 22 странами по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки. С начала функционирования ведомства Украина начала поставки аграрной продукции на рынки ЕС (молочные продукты), Китая (молочные продукты, говядина), Израиля (корма для домашних животных), ОАЭ (мясо птицы, говядина, мясо овец), Египта (говядина), Гонконга (столовое яйцо) и Черногории (мясо птицы, мед). Также украинские предприятия начали экспортировать мясо птицы в Сербию, Боснию и Герцеговину, Ливан, Танзанию и Саудовскую Аравию.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году право поставлять свою продукцию на европейские рынки имели 277 украинских предприятий.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).