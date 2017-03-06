С начала года еще 5 украинских предприятий получили право экспорта в Евросоюз

«В 2017 году еще 5 новых украинских предприятий, которые занимаются производством пищевых продуктов, получили право экспорта в ЕС. В частности, на европейский рынок будут поставлять свои товары 1 предприятие по производству молочной продукции, 1 предприятие по производству готовой продукции из мяса птицы и 3 предприятия по производству меда», - говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Пресс-служба добавила, что в 2017 году Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей продолжила работу над диверсификацией рынков сбыта украинской продукции.

Отмечается, что ведомство работает над открытием рынка Китая для украинских экспортеров мяса птицы и говядины, а также над расширением списка экспортеров молочных продуктов. Также Госпродпотребслужба занимается согласованием формы ветеринарных сертификатов для поставок охлажденной или замороженной говядины в Иорданию и Египет и открытием рынков Сербии, Японии, Канады, Сингапура, Кореи и США для отечественного мяса птицы.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году право поставлять свою продукцию на европейские рынки имели 277 украинских предприятий.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).

В 2016 году Украина установила рекорд по экспорту сахара на уровне 466 тыс. тонн, подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, зерновых – 39 млн тонн (за 2015-2016 МГ) и меда - 56,9 тыс. тонн.