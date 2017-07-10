Аэрография от украинских мастеров: журналисты показали, как можно выделиться в дизайне интерьера и авто (видео)

Если вы желаете сделать свое авто уникальным и самое главное - уберечь его от воров, тогда аэрография - то, что вам нужно.

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"Когда-то еще студентами они вложили в бизнес 500 долларов и начали креативить, а сегодня им уже 6 лет. Количество заказов с каждым годом увеличивается в 2-3 раза. Сначала выполнялось по 1-2 заказа в месяц, а сейчас - от 4 до 6", - говорится в сюжете о студии "Матисс".

Кроме того, на сегодняшний день настоящий бум - настенная роспись. А вот доля аэрографии на транспортных средствах составляет около 10% от всех работ студии. Средний ценовой диапазон росписи на стенах - от 50 до 100 долларов за квадратный метр.

Ранее журналисты показали, как изготавливают аэрозольные краски украинские производители. Их география использования - разнообразная. Например, благодаря им появился настоящий вид искусства - стрит-арт.